КУА, ПИФ, КИФ регистрация, покупка, продажа

Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.
Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11
P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:00
Продам КИФ 2011 года регистрации
Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.
Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11
P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
|