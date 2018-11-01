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КУА, ПИФ, КИФ регистрация,
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КУА, ПИФ, КИФ регистрация, покупка, продажа
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:00

Продам КИФ 2011 года регистрации

Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.

Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11

P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
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paradox-13
 
Повідомлень: 6
З нами з: 23.10.18
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