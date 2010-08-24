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СК Классик лайф
(Classic Life) отзывы

СК Классик лайф (Classic Life) отзывы
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 04:20

Re: СК Классик лайф (Classic Life) отзывы

Тоже являюсь обманутым вкладчиков. Брокер компании Финанс Партнер два месяца ходила за мной, названивала по 5 раза в неделю. Взяла измором. Какие только легенды мне не рассказывала, убедила что страховая не может обанкротиться. Думаю ладно, поверю. Хотя душа не лежала с самого начала. Купил 5 договоров с оплатой на 5 лет универсал Лайф. Что получается Всё потерял? Эта брокер, непорядочная!!!! Только о своей выгоде думала. Так уж меня уговаривать за мной 2 месяца бегала, А как отвечать, морозится, даже не идет на контакт. Очень жалею, что доверился ей. Как вернуть деньги?
Люди, не доверяйте страховым агентам, они только о своей шкурке беспокоятся, но никак не о вас, в этом я уже на 100% убедился.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:14

Re: СК Классик лайф (Classic Life) отзывы

В загалі є хтось з обманутих володарів Універсал Лайф, що подавали в суд,або чому не подати в суд.Шахрайство видне з оцим ФАС. Забрали ліцензію значить віддавайте гроші. НЄ вони переводять в Форд лайф ,ті самі власники ті самі порядки.
petro_petrovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:15

Добрый день. Только сегодня узнала, что "Классик" лопнул. Имею два полиса "Классик Инвест" с 2015 года. Реально ли вернуть взносы? Куда обращаться? Что писать? Подскажите.
Nbnfyjdbx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:50

юниверсал лайф - пирамида

Деньги нужно забирать. Есть группа, которая собирает информацию. Уже есть определенные наработки. Хочу предупредить- сотрудники страховой компании Классик страхование жизни уверены, что ничего никто не добьется. ВСЕМ НУЖНО ОБЬЕДЕНЯТСЯ. Восемь брокеров продавало эту программу-вы представляете количество выкачанных денег. НЕ ЖДИТЕ, ЧТО кто то за вас будет добиваться. Эту аферу, ппо слухам, крышует высокостоящее должностное лицо, поэтому только предав огласке и поставив на контроль можно ВСЕМ ВМЕСТЕ добиться справедливости.
l_lu
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:22

Програма "Динамічний" в classik life insurance

В 2016 році влипла в цю халепу (програма"Динамічний". Нещодавно на електронну адресу прийшли листи у вигляді бланків, щоб цю програму переоформити. Я не стала цього робити, відповівши брокера, що на даний момент вивчаю цю тему і шукаю шляхи виходу з цієї ситуації.Скажіть, кошти ,вкладені в Динамічну(хоча сама назва вже говорить сама за себе, що нас продинамили...) я можу якимось чином повернути?
alex_ldjl
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