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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:30
На закритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 11 копійок, в продажу на 11 копійок. Євро подешевшало в покупці і в продажу — на 25 копійок.
Долар 25,64/25,68
Євро 28,77/28,81
Рубль 0,4020/0,4028
Нагадаємо, 4 липня торги завершилися в діапазоні 25,81/25,83 грн/$, торги по євро завершилися в діапазоні 29,09/29,11 грн/євро, торги по рублю – 0,4061/0,4067 грн/руб.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 10:10
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало в покупці на 3 копійки, в продажу — на 2 копійки.
Долар 25,62/25,65
Євро 28,74/28,79
Рубль 0,4007/0,4016
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,64/25,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,77/28,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4020/0,4028.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42
На закритті міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 6 копійок, у продажу на 7 копійок. Євро подешевшало в купівлі на 8 копійок, у продажу — на 10 копійок.
Долар 25,56/25,58
Євро 28,68/28,69
Рубль 0,4017/0,4024
Відкрилися торги по долару в діапазоні 25,6200-25,6600 грн/дол., торги по євро відкрилися в діапазоні 28,7482-28,7905 грн/євро, торги по рублю – 0,4007-0,4016 грн/рубль.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:52
На відкритті міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 3 копійки, в продажу — на 3 копійки. Євро подешевшало в покупці на 7 копійок, в продажу — на 6 копійок.
Долар 25,53/25,55
Євро 28,61/28,63
Рубль 0,4004/0,4009
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 25,56/25,58 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 28,68/28,69. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,4017/0,4024.
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