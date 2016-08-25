|
Міжбанк - актуальна інформація
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:33
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:37
Почистив кукіси у браузері Хром - не допомогло. Вирішив проблему переустановленням браузера.
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:22
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:03
Добрий вечір, шановний користувач!
Щойно перевірила, все працює
Спробуйте видалити файли cookie https://charts.finance.ua/
в своєму браузері.
1). Меню (три риски у верхньому правому кутку).
2). Налаштування → Приватність і безпека.
3). У розділі Файли cookie і дані сайту натисни Видалити дані.
4). Можна обрати лише cookie або разом з кешем.
З повагою,
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:20
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:21
Доброго дня)
А коли додаток запроцює? Ні чого не відображаєтся((
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:32
Шановні користувачі, всі фідбеки передала колегам.
Розглядають в чому проблема.
З повагою,
Додано: Вів 09 вер, 2025 15:09
Добрий день, шановні користувачі.
Проблему вже усунули. Всі графіки відображаються, зокрема архівні.
З повагою, Ірина
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:08
gorcomin написав:
Доброго дня)
А коли додаток запроцює? Ні чого не відображаєтся((
Шановний користувач, рекомендуємо Вам наш новий застосунок - multi, в якому також міститься інформація про курси валют.
Детальніше про multi
та на multi.ua
З повагою, Ірина
