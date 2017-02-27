|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:40
yama написав: Сибарит написав:
я думаю
yama написав:
Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы.
Из-за этого он фактически разбит на две части.
Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
(моє припущення) що це скоріше міф. За окремими оцінками аналітичних центрів ( SIPRI — це Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру). ) , близько 50‑60 % всіх бюджетних видатків у 2025 році буде спрямовано на оборону та безпеку
(включно з армією, правоохоронними структурами, службами безпеки, тощо) ? А згідно інших даних, які я приводив вище ~70%
бюджету у нас від наших партнерів\патронів . Ну як би не сходиться трошки
ну хоча, якщо врахувати що поліцію наприклад чи прикордонників можна фінансувати за кошт міжнародної допомоги то може і зійдеться. Як це можна прослідкувати в межах цілої країни куди пішов той чи інший десяток мільярдів . Згадуємо корупційні скандали і при наявності великої тіньової економіки списати на культуру а віддати на зарплати ВСУ більш ніж реально
не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
Shaman
-
1
4
5
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
допомогу ми не можемо накопичувати
А чому тоді росте ЗВР?
дивиться НБУ та Мінфін - різні структури та різні баланси. тому Мінфін отримав допомогу, поміняв її на гривню в НБУ й витратив - залишків - немає.
а НБУ валюту отримав, й його ЗВР зріс - але під цей ЗВР НБУ додатково емітував гривню - яку потім витратив Мінфін.
так зрозуміло? бо коли дивишся на це як на два бух баланси наче все зрозуміло - але не всі бухгалтери
Додано: Суб 13 гру, 2025 22:31
Shaman написав:
не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
ви придираєтесь це був як приклад пальцем в небо, чи вам всі схеми прорахувати ? забезпечення ВСУ багатогранне і багатоцільове , хто хто а наші вміють в корупцію то наївно думати що перерозподілити міжнародну допомогу так щоб профінансувати ВСУ важко , ну і вкрасти при тому , я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати ? Міським\сільським бюджетам дозволено купувати щось по запиту військових тобто якась територіальна громада може по закону закупити умовних тепловізорів. мавіків, броніків, біноклів, "портянок" чи побудову укріплень по запиту військової частини, а фінансування отримати з центрального бюджету і списати на ремонт\облаштування території на освіту\медицину на умовний амбулаторний пункт в селі Іванково чи дорогу до нього, на висадку дерев в лісгоспі біля села
хто там порахує кількість висаджених дерев чи проведений ремонт у амбулаторії сімейної медицини, у нас багато територіальних громад \ сільрад і так далі :
У 2025 році загальна сума міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів запланована на рівні понад 217 млрд грн — це включно освітні, медичні та інші субвенції та дотації. це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин.
Банально навіть не порушуючи правило не фінансувати війну за гроші від міжнародних спонсорів розміщуємо військових у студентський гуртожиток і на нього з мін освіти списуємо кошти. І на паперах все для студентів , по факту для військових.
2
Додано: Суб 13 гру, 2025 22:38
yama написав:
Shaman написав:
не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
...я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати
?
...це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна
. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин.
бачу певне протиріччя
це все складно обліковувати - бюджетні процедури доволі складні. гадаю, все простіше. й ви праві - як ідентифікувати які саме гроші витрачаються?..
Додано: Суб 13 гру, 2025 22:51
а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?
