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Діамантбанк БАНКРОТ

Діамантбанк БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 209210211212

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Діамантбанк БАНКРОТ 3.2 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
49
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
18
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
20
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 19:30

Вкладчикам Диамантбанка вернут 15% депозитов
Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что вкладчикам Диамантбанка вернут 113,4 млн грн.

"Начато частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди Диамантбанка в размере 15% от общей суммы требований очереди", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов - в общей сумме 113 397 343,87 грн (15% от акцептованной суммы по каждому кредитору).

https://finclub.net/news/vkladchikam-diamantbanka-vernut-15-depozitov.html
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:42

ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 24 січня 2020 року № 157 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на суму 52 951 064,58 грн, що становить у процентному співвідношенні 7% від загальної суми черги.

У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» продовжується часткове задоволення вимог кредиторів банку, включених до четвертої черги. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» збільшиться до 658 106 088,36 грн, що становить 87% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів банку, включених до четвертої черги.

Довідкова інформація за номерами:

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);

ПАТ «ДІАМАНТБАНК»: (044) 580-27-27.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... i-cherhy-5
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 209210211212
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