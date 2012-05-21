Діамантбанк БАНКРОТ

ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 24 січня 2020 року № 157 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на суму 52 951 064,58 грн, що становить у процентному співвідношенні 7% від загальної суми черги.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» продовжується часткове задоволення вимог кредиторів банку, включених до четвертої черги. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ДІАМАНТБАНК» збільшиться до 658 106 088,36 грн, що становить 87% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів банку, включених до четвертої черги.
Довідкова інформація за номерами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку);