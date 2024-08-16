RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як обрати справжній шоколад?

Як обрати справжній шоколад?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:12

  Пчёлка написав:

Ого.... полезное видео, никогда раньше не задумывался ел ли я натуральный шоколад или нет. Благодаря этому видео теперь немного буду разбираться в этом)
skarby792
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:03

Все залежить від совісті виробника, бо привозили мені, як мені пояснили спавжній шоколад, з Германії то він не зовсім і справжній.
foxemen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:21

Цікаве відео. Але в більшості випадків я просто купую звичайний шоколад типу мілки. Думаю , якщо шоколад купувати дорожчий, та він може бути справжній
Romayrenko
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.08.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.