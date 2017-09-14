|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:00
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Letusrock
Повідомлень: 2780
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:11
Яке рішення пропонуєш?
sashaqbl
Повідомлень: 2354
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:20
перевірене часом - "рабів на плантаціях треба більше бити і менше кормити".
Коли 4 екіпажі ненавчених і два буса 2-метрових "контужених у львівському котлі" дві години виколупують із ланоса майбутнього сзч-шника це - Е-ефективність
Letusrock
Повідомлень: 2780
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:21
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
Это ваши слова?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Очень напоминает высказывания 90-летней давности: "Наши органы кого попало не сажают! Были бы невиновны, уже отпустили бы".
И это работает только в одну сторону?
Если вина убедительно доказана (да ещё не кем-нибудь, а СБУ) и очевидна, то за 2,5 года митрополита УПЦ МП Павла нельзя было до сих пор осудить?
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Если "90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону", то "нічого не робити" нельзя. Тут надо либо менять "норму закону", либо добиваться выполнения принятого решения. Иначе это ведёт к правовому нигилизму - закон есть, но его можно спокойно не выполнять. И если можно так с этим законом, то почему бы и не с остальными?
К чему в истории приводило давление на религию, думаю, вам рассказывать не надо. Религиозных войн в истории хватало. Надеюсь, у нас ни до чего такого не дойдёт. Опять же благодаря "клятому совку", который сильно подкосил религиозность народа и влияние религии и церкви. Но я не очень знаком с ситуацией, не хотелось бы ошибиться, как с нашей войной - я тоже до последнего был уверен, что её не будет.
P.s. Любого попа, как и любого другого гражданина, в случае доказанного преступления сажать надо. Но именно конкретного человека за конкретное преступление. Можно запретить и организацию, если её идеология противоречит законам. Но с идеологией вопрос сложный и тут надо подходить очень аккуратно и осторожно.
я щось не зовсім зрозумів, ви мені якісь претензії з цього приводу висловлюєте чи як? так я будь які претензії в свій бік відшиваю на раз два
а вам якшо шось не подобається, то виказуйте своє невдоволення в бік президента, за якого ви тут горою. це в його компетенції і слідчі органи і більшість в законодавчих. від мене то що ж ви хочете то?
якщо вас щось в даному питання не влаштовує, ну що ж, буває. мене особисто цілком влаштовує. ну як цілком, мало і повільно, але то вже таке.
wild.tomcat
Повідомлень: 1689
З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
