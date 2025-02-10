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Як обрати справжній шоколад?

Як обрати справжній шоколад?
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:12

  Пчёлка написав:

Ого.... полезное видео, никогда раньше не задумывался ел ли я натуральный шоколад или нет. Благодаря этому видео теперь немного буду разбираться в этом)
skarby792
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:03

Все залежить від совісті виробника, бо привозили мені, як мені пояснили спавжній шоколад, з Германії то він не зовсім і справжній.
foxemen
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Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:21

Цікаве відео. Але в більшості випадків я просто купую звичайний шоколад типу мілки. Думаю , якщо шоколад купувати дорожчий, та він може бути справжній
Romayrenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 20:55

Основні інгредієнти шоколаду — це какао-боби. якщо інгрідієнти натуральні то і шоколад смачний
Софія
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:37

Udalt Печально, что это так
yariklipka56
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