Як обрати справжній шоколад?

Ого.... полезное видео, никогда раньше не задумывался ел ли я натуральный шоколад или нет. Благодаря этому видео теперь немного буду разбираться в этом)
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:12
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:03
Все залежить від совісті виробника, бо привозили мені, як мені пояснили спавжній шоколад, з Германії то він не зовсім і справжній.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:21
Цікаве відео. Але в більшості випадків я просто купую звичайний шоколад типу мілки. Думаю , якщо шоколад купувати дорожчий, та він може бути справжній
Додано: Пон 11 лис, 2024 20:55
Основні інгредієнти шоколаду — це какао-боби. якщо інгрідієнти натуральні то і шоколад смачний
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