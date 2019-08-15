Цього вимагає одна з директив Євросоюзу, до якої приєдналася Україна, підписавши угоду про Асоціацію з ЄС.
Дивися повний текст В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зразка з електронним чіпом (фото).
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Додано: Суб 01 жов, 2016 09:17
В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зразка з електронним чіпом (фото).
Додано: Суб 01 жов, 2016 09:17
О как?! За чей счет банкет? ...Новая фишка для сбора дани - раз в пол года все документы менять. ;)
Додано: Суб 01 жов, 2016 10:42
У ЄС приймають будь-які українські права найстарішого зразка і охоче дають автомобіль в оренду, обмінювати на нові права немає сенсу, до того ж нові права мають обмежений термін дії (20 років), а термін дії старих прав необмежено
Додано: Суб 01 жов, 2016 11:48
Наша власть забрехалась в очередной раз или денег хочет намыть. Вот у меня в руках права выданные год назад в Европе, чипа на них нет, медкомиссия проходится только при регулярной выдаче новых прав раз в 25-5 лет в зависимости от возраста.
Для грузовиков и автобусов - да, есть специальная дополнительная медкомиссия
Додано: Суб 01 жов, 2016 13:39
Вижу на 2м фото бланк техпаспорта. Чё за бред?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Суб 01 жов, 2016 17:45
Эта баба на образце уже приелась, могли бы и кого из клоунов верховнорадских сфоткать.
Додано: Суб 01 жов, 2016 21:55
Re: В Україні видаватимуть нові водійські права європейськог
уровень статей на финансах катострофически падает до уровня домохозяек...
по ходу пишут студенты никогда не выезжавшие со старыми бумажными правами в европу.
права на трехколесное транспортное средство?
а как же отдельный документ на право управление автомобиля с докаткой?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:08
Добри ден можете мнения права дат без присутствие если паможеш будит харашо
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