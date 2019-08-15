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В Україні видаватимуть нові
водійські права європейського зр

В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2016 09:17

В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зр

Пропонуємо до обговорення:
Цього вимагає одна з директив Євросоюзу, до якої приєдналася Україна, підписавши угоду про Асоціацію з ЄС.

Дивися повний текст В Україні видаватимуть нові водійські права європейського зразка з електронним чіпом (фото).
R2
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О как?! За чей счет банкет? ...Новая фишка для сбора дани - раз в пол года все документы менять. ;)
bashuk
 
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У ЄС приймають будь-які українські права найстарішого зразка і охоче дають автомобіль в оренду, обмінювати на нові права немає сенсу, до того ж нові права мають обмежений термін дії (20 років), а термін дії старих прав необмежено
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2016 11:48

Наша власть забрехалась в очередной раз или денег хочет намыть. Вот у меня в руках права выданные год назад в Европе, чипа на них нет, медкомиссия проходится только при регулярной выдаче новых прав раз в 25-5 лет в зависимости от возраста.

Для грузовиков и автобусов - да, есть специальная дополнительная медкомиссия
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2016 13:39

Вижу на 2м фото бланк техпаспорта. Чё за бред?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2016 17:45

Эта баба на образце уже приелась, могли бы и кого из клоунов верховнорадских сфоткать.
HSA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2016 21:55

Re: В Україні видаватимуть нові водійські права європейськог

уровень статей на финансах катострофически падает до уровня домохозяек...
по ходу пишут студенты никогда не выезжавшие со старыми бумажными правами в европу.
права на трехколесное транспортное средство? :D
а как же отдельный документ на право управление автомобиля с докаткой? :evil:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2016 10:01

Кому нужны права за границей (если это кратковременная поездка)?
shkarapet
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Очередная схема срубить бабла, и не более.
AbrashaRabinovich
 
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Добри ден можете мнения права дат без присутствие если паможеш будит харашо
kinwurashvilibarbare
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