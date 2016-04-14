Перспективи освіти в Україні та світі.

Додано: Вів 24 лис, 2020 19:18

Вы слишком меня преувеличиваете. Вообще-то я и мастер-класс это несовместимые понятия. Но основы поиска в Инете попробую написать (так, как это делаю я). Применимо для любых браузеров. И я пользуюсь только ПК, будет ли это работать в смартфонах, не знаю.1. Определиться, что именно надо найти, составить короткое предложение для поиска.2. В браузере вставить фразу в кавычках, к примеру если "маска медицинская купить", то будет искаться только полная фраза, если та же фраза без кавычек, то будет выдана куча ссылок, в т.ч. где имеется только одно слово из фразы, маска или медицинская или купить.3. Если знаете примерное время публикации, пользуйтесь "Инструменты" (сразу под окошком Гугла с вашим поисковым текстом) и выставляйте там примерную дату - "за час"... "за год"... "за период", там же в "Все результаты" можно поставить "галочку" "точное соответствие", заменяющее (но не всегда) кавычки (п. 2). Вам же не надо "купить маску" в ссылке от января 2015-го!4. В статьях часто встречаются кликабельные ссылки на другие источники или связанные этой темой статьи (они выделяются от обычного текста, когда подводите курсор мышки на нее, вместо стрелки появляется рука), кликнув на которую вы перейдете на другую статью.5. В начале или чаще в конце статьи, если она не оригинальная, часто дается кликабельная ссылка на тот сайт, откуда взята статья. Старайтесь выйти на первоисточник, т.к.- а) при перепечатке могут быть выброшены какие-то значимые нюансы;- б) первоисточник может оказаться супержелтым фейкующим сайтом, но при множественном перепосте, эта новость может появиться и на достаточно уважаемом сайте и принята за правдивую.6. Если при переходе окажется, что эта ссылка ведет не на страницу с публикацией, а только на сам сайт, вставьте в поиск на том сайте первое предложение из публикации, а далее ищите в выпавшем списке, обращайте внимание в каком порядке там располагаются новости, выберите "сперва новые" (или что-то похожее, т.к. на разных сайтах это может быть написано по-разному).7. Пользуйтесь сервисами "Картинки Гугл" () т.к. картинка, подтверждающая для убедительности новость, может оказаться годичной и более давности, "Гугл-переводчик" (), "Бинг-переводчик" () они переводят не только слова, предложения, но и полную страницу сайта. На какой язык перевести, выбирайте в настройках, кому-то нужен русский, кому-то украинский, а кому-то китайский.8. Написано по-быстрому, поэтому мог что-то и упустить. Если есть вопросы, задавать лучше в ЛС, т.к. на эту страницу могу не заходить, а ЛС всплывают всегда при заходе на форум. Вопросы и ответы на них, если будут, буду писать здесь.Потренируйтесь сами во всем вышенаписанном, т.к. сделанное самим запоминается хорошо и надолго.И да, все, что я здесь написал, не моё ноу-хау, это давно известно в Инете, я просто собрал "в кучу", поэтому прошу тапками в меня не бросать!