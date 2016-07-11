Перспективи освіти в Україні та світі.

Додано: Сер 09 сер, 2023 00:20

Через декілька років роботи в професії, розумію що нас навчали на кафедрі, так це було все по старому, схеми транзисторів на папірцях, дідусь 70+ показував незрозумілі підключення 3 фазних двигунів. Але все що вони навчали актуально, тільки тоді ми не розуміли що це, а їм платили НЕДОСТАТНЬО щоб було БАЖАННЯ чомусь НАВЧИТИ, прийшли і вже ДЯКУЮ грубо кажучи. І те що нас вчили не застаріє ще 100років точно. Тау взагалі безсмертне, двигуни електро також, можливо? а схеми ну самсунг робить процесори 9мм, а кому вони потрібні коли до давача підключається плата однослойна з доріжками по 5мм за 3тис уо, і працює років 20, поки його хтось не зачепить і воно не згорить) і дідусі були більше кваліфіковані, хто розумніший там не залишався, або залишався але не на довго, нажаль.