А як відстрочка від армії - дадуть для здобуття диплому бакалавра на 8 років?
Бо я так розумію цей термін полюбиться багатьом спудеям, особливо +24 р.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 16:24
Re: Перспективи освіти в Україні та світі.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:36
Re: Перспективи освіти в Україні та світі.
Й так скористатися зможуть тільки ті, хто поступить в 2025, тобто продовжити навчання на 2030-33 р. навряд чи тоді буде актуальною відстрочка.
Та й то, зараз бакалаврат закінчують в 20 років, а тоді будуть в 24. Згідно з чинним законодавством що провчитись бакалаврат за 4 роки, погуляти 5 років і поступити в магістратуру, що провчитись 8 років - різниці нема в частині мобілізації.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:39
Re: Перспективи освіти в Україні та світі.
Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати.
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