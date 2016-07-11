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Перспективи освіти в Україні та світі.
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:24

Re: Перспективи освіти в Україні та світі.

  Дюрі-бачі написав:Дуже багато геморою деканатам з індивідуальними траєкторіями

А як відстрочка від армії - дадуть для здобуття диплому бакалавра на 8 років? :shock:
Бо я так розумію цей термін полюбиться багатьом спудеям, особливо +24 р.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:36

Re: Перспективи освіти в Україні та світі.

  Ой+ написав:А як відстрочка від армії - дадуть для здобуття диплому бакалавра на 8 років?
Бо я так розумію цей термін полюбиться багатьом спудеям, особливо +24 р.

Й так скористатися зможуть тільки ті, хто поступить в 2025, тобто продовжити навчання на 2030-33 р. навряд чи тоді буде актуальною відстрочка.
Та й то, зараз бакалаврат закінчують в 20 років, а тоді будуть в 24. Згідно з чинним законодавством що провчитись бакалаврат за 4 роки, погуляти 5 років і поступити в магістратуру, що провчитись 8 років - різниці нема в частині мобілізації.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:39

Re: Перспективи освіти в Україні та світі.

  Denik написав:Як можете порівнювати з НУШ, як Ви 2 роки не тут. І те що Ви бачили НУШ як і все інше - Ви бачити з боку дітей, не бачите методичок, що діти мають вміти, що написати, якої складності і з якою кількістю помилок.

Я, як і переважна більшість дотичних до освіти, вважаю НУШ в поточному виконанні - смертю освіти. Сама ідея класна, але ні ресурсів для її виконання ні кадрів катастрофічно не хватає. От і маємо щось в дусі: ось тобі дошка, крейда і відео про розкладанням світла у спектр - хай діти намалюють райдугу. А кольорову крейду, якщо хочеш, купуй сам з мінімальної зарплати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:02

Re: Перспективи освіти в Україні та світі.

Поки всі обговорюють свавілля МЗС щодо консульських послуг, то МОН готує не менше свавілля для аспірантів: сказали, що там сховалось аж 30 тис. ухилянтів, тому вирішили змінити освітні програми і ввести додатковий екзамен для тих, хто поступив в 2022 році, самі не знають ще який , але як сказав Винницький:
достатньо велика кількість буде мати проблеми скласти цей загальнодержавний іспит
Дюрі-бачі
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