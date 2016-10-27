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Переводы из Германии. Каким
способом лучше всего?

Переводы из Германии. Каким способом лучше всего?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2016 15:59

Переводы из Германии. Каким способом лучше всего?

Столкнулась с такой ситуацией: появились заказы из Германии, а как им оплачивать (и собственно мне получать деньги) - непонятно. Один баварец оторвал свою пятую точку и нашел в городе отделение, с которого делают переводы moneygram - но далеко не все немцы фанаты таких прогулок. Одна мадам заявила, что ее банк вообще не делает переводов заграницу посредством swift-платежей, что как бы немного странно.
В общем, у меня есть евро-карта от привата с указанными реквизитами для swift-платежей, есть долларовая интернет-карта (опять же приват).
Может, кто сталкивался?
Может быть, можно карту к чему-нибудь привязать, чтобы проводилась быстрая оплата?
Какие способы предпочитаете вы?
uncontrol_freak_101
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:19

  uncontrol_freak_101 написав:Столкнулась с такой ситуацией: появились заказы из Германии, а как им оплачивать (и собственно мне получать деньги) - непонятно. Один баварец оторвал свою пятую точку и нашел в городе отделение, с которого делают переводы moneygram - но далеко не все немцы фанаты таких прогулок. Одна мадам заявила, что ее банк вообще не делает переводов заграницу посредством swift-платежей, что как бы немного странно.
В общем, у меня есть евро-карта от привата с указанными реквизитами для swift-платежей, есть долларовая интернет-карта (опять же приват).
Может, кто сталкивался?
Может быть, можно карту к чему-нибудь привязать, чтобы проводилась быстрая оплата?
Какие способы предпочитаете вы?


Для крупных платежей выгоднее всего тот же SWIFT или SEPA - там фиксированная комиссия. Не знаю, почему он вашему немцу не нравится, сейчас у каждого нормального европ. банка можно в интернет-банке свифт проводить.
Если мелкие и нерегулярные платежи, то заводите Payoneer, но там есть плата за обслуживание, хоть и небольшая.
Mavr
 
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