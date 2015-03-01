40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, в котором, якобы принимал участие сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, 17-летний Михаил. При этом вместо трех подозреваемых, в деле остались фигурировать лишь двое, так как прокуратура не согласовала подозрение сыну чиновника.
"Факт разбойного нападения на курьера одного из интерент-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - цитирует агентство официальный комментарии пресс-службы полиции Киева.
Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын заместителя министра образования Владимира Ковтунца.
По его информации, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, в настоящее время он не проходит по делу как подозреваемый.
Любопытно, что в, опубликованных СМИ, материалах следствия сказано, что именно Михаил Ковтунец, пытаясь отобрать у курьера телефон, угрожал ему пистолетом, ударив при этом рукояткой оружия в верхнюю часть головы потерпевшего, а также брызгал ему в лицо газовым баллончиком.
А вы на них пашите до скону, а им пенсию в 38 лет, а начальству по 10 квартир за наш счет, а толку никакого, вон сегоднящняя история, журналистка вычислила вора-грузина, который ограбил ее квартиру, со стороны ментов полное бездействие. Еще и вакцину молодые-здоровые какого-то черта получают вместо стариков. Сколько жизней это уже стоило?
Совести нет от слова совсем. Опять вывалили эти 40-летние здоровезные быки ломать двери в раду по 40 градусам. Да за такое надо давать звание самого здорового быка в мире и тут же лишать пенсии, а не повышать ее, и отправлять грузить вагоны. Работайте идите вместо того чтоб хвастаться 20-летней "выслугой", 20 лет произдевались над людьми и в 37 лет на пенсию, это пока народу делают минимальный стаж для получения пенсии вообще 35 лет. Если меньше, пенсии вообще не будет, не то что повышений в разы, Карл! Они что с другого теста? Платите налохи называется! Этим быкам. Есть формула, какого черта пересчитывать все в ручном режиме. Раз им в 2 раза подняли 3 года назад, опять +2000, когда у моей мамы вся пенсия 2700 за 37 лет стажа. И все им мало. Хотят миллион! Борзости нет предела. И ведь пойдут же на поводу и повысят. Уже пообещали. За наш с вами счет! А потом в АТО если попадают, они "балочкой" уходят, а добровольцы гибнут, чтоб вывести этих здоровезных быков, такие с них вояки.
Ну, не вам решать. Уже пообещали поднять, минимальная пенсия для мента будет 3900, когда для обычного человека вдвое меньше. Это вам не бабка 75-летняя, которая всю жизнь проработала и еле ходит и имеет копейки, это 40-50-летние быки, которые по 40-градусной жаре дерутся с ментами и выносят двери. Вы ж не соберете альтернативный митинг с требованием лишить дармоедов пенсии до 60 лет, а не повышать им ее.