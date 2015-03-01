40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Додано: Чет 15 лип, 2021 13:17

Совести нет от слова совсем. Опять вывалили эти 40-летние здоровезные быки ломать двери в раду по 40 градусам. Да за такое надо давать звание самого здорового быка в мире и тут же лишать пенсии, а не повышать ее, и отправлять грузить вагоны. Работайте идите вместо того чтоб хвастаться 20-летней "выслугой", 20 лет произдевались над людьми и в 37 лет на пенсию, это пока народу делают минимальный стаж для получения пенсии вообще 35 лет. Если меньше, пенсии вообще не будет, не то что повышений в разы, Карл! Они что с другого теста? Платите налохи называется! Этим быкам. Есть формула, какого черта пересчитывать все в ручном режиме. Раз им в 2 раза подняли 3 года назад, опять +2000, когда у моей мамы вся пенсия 2700 за 37 лет стажа.

И все им мало. Хотят миллион! Борзости нет предела.

И ведь пойдут же на поводу и повысят. Уже пообещали. За наш с вами счет!

А потом в АТО если попадают, они "балочкой" уходят, а добровольцы гибнут, чтоб вывести этих здоровезных быков, такие с них вояки.