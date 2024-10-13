RSS
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #997
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:27

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...


Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли

цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:40

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:
  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...


Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли

цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.


Заяву робив ще вранці, коли система працювала
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Заяву робив ще вранці, коли система працювала

нє. ну тупо повезло, якщо так. я намагався заходити в 10:15, але ніхт.
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 23:18

  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...

Да там даже ввод на счёт (покупка бумаг через Дию - это другое) не работает :oops: Я ночью СЭПал, в 12:50 пришло SMS, что на счёт зачислено, но приложение часиков в 14 так 0 и показывало. А сейчас уже и приложение показывает, что ICU полный капут.

А asti ещё вчера знал:
  asti написав:М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜


P.S. кстати, в 17:37 в ТГ обещали:
Як компенсацію за незручності та очікування ми обов'язково запропонуємо вам приємний бонус.

Заценим степень приятности :mrgreen:
3
7
  #997
