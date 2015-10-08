ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)

Додано: Пон 25 гру, 2017 18:58

В прошлом году было так же с 27.20, и где оно?Я уже как то писал, повторюсь, где.Имеем среднегодовой курс примерно чуть чуть выше 26,50.Это на 2.6% лучше прогноза и плана ожидания.Отнимем такие же 2,6% от 29,3 и получим 28,55Это при том. что текущий год все однозначно считают успешным для гривны, т к ей удалось долгое время находиться в режиме ревала.Итого - 28,55 при таком же успешном раскладе.А кто гарантирует успешный расклад при том, что выплаты по госдолгу несоразмеримо вырастут, что гривневая масса за счёт всех повышений тоже сильно вырастет.Логичнее ожидать следующую ситуацию - курс обещанный 29,3 удержать смогут, т к пока вышеперечисленные ухудшения фундамента не критические.Но это будет оф курс, а наличный как давно привыкли займёт своё положение немного дороже, соотв это будет в рне 30.Да, и это оптимистический вариант.Возможно до лета включительно будет борьба факторов вверх-вниз, но начиная с валютной осени всё станет на свои места.