Не гонись за наваром, иначе можно уйти в минус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 гру, 2017 16:15
Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Не гонись за наваром, иначе можно уйти в минус
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Слава Героям
Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:17
Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
...вже, впринципі, можна починати нову тему "прогноз на 2018"!
....думаю, що форумчани тільки "за"?
п. с...... надіюсь, що цієї зими ще зачепимо 29......але літом, думаю, що будемо крутитись біля 27(+/-).....імхо...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:38
Та сейчас любого спроси, и он скажет точно то же самое.Не кажется тебе и всем остальным, что из этого вытекает простая штука - что так не будет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:50
Думаю 27 уже такаж історія як і долар по 8
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за период с 2014-го по 2016 г. динамика дефицита текущего счета платежного баланса составляла: в 2014 г. — 4,6 млрд долл. США, в 2015 г. — 1,7 млрд, в 2016 г. — 5,5 млрд долл. Неутешительная ситуация сложилась и в первом полугодии 2017-го, поскольку дефицит текущего счета платежного баланса во втором квартале составил 2,1 млрд долл., а за соответствующий период 2016 г. — 1,8 млрд.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:59
Vitl
я також хочу звернути увагу в результаті спусків вниз на протязі трьох останніх років, ВСІ стали впевненні про відкат, - мені здається саме цього року цей тренд не спрацює
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:33
Я бы уточнил в следующем году наложится ожидаемый сезонный откат на процесс естественной девальвации гривны.В сумме получится некое стабильное положение до осени.Т е курс поднимется зимой и если и снизится , то не так сильно как многие хотели бы, т к в силе уже будет 29,30 плановый курс от Минфина. согласованный с нбу и мвф И какие то сказки о том. что это курс завышенный специально для перестраховки считаю бредом и большой хателкой гривнепатриотов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:25
Курс завышен не из-за перестраховки, а с целью убедить оленей на МБ покупать по такому курсу валютную выручку олигархов. В прошлом году было так же с 27.20, и где оно? А ICU вообще 32 обещал еще в прошлом году Обычная информационная обработка оленей, не более того.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 25 гру, 2017 18:58
Alex2006
В прошлом году было так же с 27.20, и где оно?
Я уже как то писал, повторюсь, где.
Имеем среднегодовой курс примерно чуть чуть выше 26,50.Это на 2.6% лучше прогноза и плана ожидания.Отнимем такие же 2,6% от 29,3 и получим 28,55
Это при том. что текущий год все однозначно считают успешным для гривны, т к ей удалось долгое время находиться в режиме ревала.
Итого - 28,55 при таком же успешном раскладе.А кто гарантирует успешный расклад при том, что выплаты по госдолгу несоразмеримо вырастут, что гривневая масса за счёт всех повышений тоже сильно вырастет.Логичнее ожидать следующую ситуацию - курс обещанный 29,3 удержать смогут, т к пока вышеперечисленные ухудшения фундамента не критические.Но это будет оф курс, а наличный как давно привыкли займёт своё положение немного дороже, соотв это будет в рне 30.Да, и это оптимистический вариант.Возможно до лета включительно будет борьба факторов вверх-вниз, но начиная с валютной осени всё станет на свои места.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:25
А если отнять 2,6% от 50, то будет еще выше! Логика сказочная. А по факту, пугалки о 27.20 начались при курсе 26, и все, к чему они привели - это курс 26.50. Итого, текущие пугалки приведут максимум к среднегодовому курсу 27.50.
Повторюсь, текущий курс на МБ прилично завышен от реального, это не "успешный год для гривны", это логичное течение событий при падении панической надбавки.
Какие еще повышения? Когда вы перекладываете деньги из одного кармана в другой - их больше не становится.
Про "оптимистичные прогнозы о 30" знаем, слышали такое уже не раз, особенно в 2015 году Обычная пугалка для оленей.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:55
Alex2006
Коллега, твой ответ неадекватен.Полная ересь и набор сумбурных фраз.Откуда 50, зачем писать о 50.Я назвал 29,3 не просто так, все знают почему именно 29,3 а не 50.
Что значит перекладывание мду карманами.Вообще то увеличивается гривневый доход населения.Тут нет перекладывания.Глобально курс может оставаться стабильным при увеличении гривневого дохода только тогда, когда точно таким же темпом будет расти валютный доход.А этого и в помине нету.Т о ситуация создана искусственно.Мы имеем воображаемые звр, очень много и строим вид, что обеспечены валютой и делаем расчёты опираясь на эти заёмные звр.Но они не наши и их скоро возвращать, в этом то и проблема.
Короче...загончик и всё тут
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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