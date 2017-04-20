RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Порошенко розповів, коли в
Україні будуть збільшені пенсії

Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 01:14

Re: Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенс

ums82018 написав:ПФ «привязав» пенсіонерів при виході на пенсію до СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ по Україні, і як оказалось це "змінна величина", а тому по всіх писаних і не писаних законах, а також враховуючи фактор справедливості потрібно кожен рік в березні (т.я. оголошується середня зарплата по Україні за минулий рік) всім перерахувати пенсію в звязку з зміною цієї величини. Тому все що робиться не так як сказано вище, це ШАХРАЙСТВО.
пенсія залежить від року виходу на пенсію т.я. кожен рік середня з/п по Україні різна. Більше того за 6 рокі приблизно вона стає в 2 рази більшою, але пенсія не перераховується. Тобто всіх пенсіонерів держуть за лопухів. Виходить абсурд при купівлі чого небудь потрібно "вимагати" ту ціну яка була тоді коли ви йшли на пенсію. Середня з/п кожен рік росте а пенсія заморожена тому пенсіонерам живеться все "краще" і "краще"
Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ

Стаття 97. Підвищення пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населення

{Дію статті 97 відновлено у зв’язку з втратою чинності Декрету № 7-92 на підставі Закону № 534/96-ВР від 21.11.96}

{Дію статті 97 зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом № 7-92 від 09.12.92}

Пенсії щороку підвищуються відповідно до індексації грошових доходів населення, але не менш як на 2 проценти заробітку, з якого обчислено пенсію (стаття 64). В усіх випадках зазначене підвищення не може бути менше 2 процентів мінімальної пенсії за віком.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/print
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22234
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4956 раз.
 
Профіль
5
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 10:08
10 3435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2017 23:52
maxser
Як зміняться пенсії в Україні з 1 жовтня: суми і нюанси (інф 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 21 тра, 2017 11:22
47 8524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2017 13:13
chaika671
Як в Україні отримати високу пенсію
R2 » Чет 20 кві, 2017 09:41
8 3198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 кві, 2017 17:38
Aqaz123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9493)
16.10.2018 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.