Додано: Чет 30 жов, 2025 21:09

Скрытое субсидирование - это про другое совсем. Когда государство говорит энергокомпании продавать пересичным электричество по цене в разы дешевле рыночной и даже себестоимости, а деньги на это пусть находит где хочет. Или банк пусть за свой счёт кредиты военным выдаёт без процентов, хотя у банка деньги тоже имеют свою ежегодную стоимость хотя бы в объёме его депозитных ставок. Т.е. смысл в том, что субсидии всё равно есть, но их делает уже не государство. В общем, чистое лицемерие. Рынок такое не прощает. Вон, банки моментально дулю показали.Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же. Дотации - это с высокой вероятностью плохо потому, что нарушается рыночный принцип. И то нужно смотреть на конкретный случай. Могут быть оправданы, например, если сейчас без дотаций этому направлению самостоятельно не выжить, но оно в будущем выйдет большой пользой. Это эквивалент обычного бизнеса, который первое время живёт в убыток.А "не справедливая" налоговая ставка - это из другой оперы совсем. Это просто выбор государства кого больше ему щипать, кого меньше. Тут любым налогом выше нуля будут не довольные. Да, можно и с бензина поборы снять. И вообще все налоги отменить. Но тогда и всё финансируемое государством умрёт, а среди этого полезные пересичным вещи есть. Поэтому всё таки пытаемся собирать столько, сколько надо потратить и выбираем с кого можно пощипать побольше, а кого оставить на развод. Сознательно (!) щипаем много за бензин, а мало за электромобили - мягко стимулируем переход на электромобили. Это нормальное хозяйствование. Главное понимать какая польза будет от этого перехода. Мне кажется, что от перехода на электромобили она есть и не только в плане чистоты воздуха в мегаполисах.