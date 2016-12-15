Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Додано: Вів 15 лип, 2025 17:26
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:21
Як вийти на пенсію на 10 років раніше та отримувати більше грошей
Як вийти на пенсію на 10 років раніше та отримувати більше грошей
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:58
Відмовляються оформляти чи перераховувати пенсію: що робити?
Відмовляються оформляти чи перераховувати пенсію: що робити?
Додано: Чет 31 лип, 2025 17:10
Станом на травень 2025-го середня зарплата в Україні (дані ПФУ) становить 20,3 тис. грн. Отже, українець з такою зарплатою, який упродовж життя отримував середній дохід, за 35 років стажу може отримати пенсію в розмірі 5269,9 грн. Ця виплата нижча за середню пенсію по країні (6410,1 грн).
Українець з мінімальною зарплатою зараз може претендувати на пенсію в розмірі 2361 грн (мінімальна). Щоб отримати пенсію в 10 тис. грн, необхідно мати зарплату в розмірі, який у 1,89 разів вищий за мінімалку. Станом на зараз це 38,3 тис. грн.
Пенсія в 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн
Пенсія в 12 тис. грн – зарплата має бути на рівні 46 тис. грн
Пенсія в 13 тис. грн – зарплата має бути на рівні 49,9 тис. грн
Пенсія в 14 тис. грн – зарплата має бути на рівні 53,79 тис. грн
Пенсія в 15 тис. грн – зарплата має бути на рівні 57,65 тис. грн
Зазначимо, в Україні пенсія залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Під час розрахунку виплати співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.
Згідно з даними ПФУ, середня в країні пенсія становить 6410,1 грн. При тому левова частка отримує значно менші виплати: пенсію до 4 тис. грн отримують 3 623 145 осіб (35,3% від загальної кількості пенсіонерів); пенсію до 5 тис. грн одержують 5 724 553 осіб (55,8% від загальної кількості пенсіонерів).
Додано: Сер 06 сер, 2025 12:12
«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
Додано: Сер 06 сер, 2025 12:27
Так а 10% на залишок і кешбек 10% на ліки буде, чи як?!
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:30
Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня
Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:03
Не врахували, що при визначенні розміру пенсії можна "викидати "невигідні" роки.
На сайті ПФУ є пенсійний калькулятор.
У мене зараз з/та ~30 т.грн. 2 роки тому була менше і посада нижча. На пенсію через 6 років. Стаж буде в 2031 році 38 років. Калькулятор показує пенсію 10500 грн.
Порахував начальнику - у нього з/та зараз ~50 т.грн., 2 роки тому була десь біля 30, стаж буде 36 років. На пенсію у наступному році. Калькулятор показує пенсію 20600.
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:22
Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах
Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:54
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
|