хто буде розважатися завтра?
Рік Змії у сувенірному пакованні (н) - 161 грн
Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н)
Ні куля, ні шабля! (c)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:52
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
хто буде розважатися завтра?
Рік Змії у сувенірному пакованні (н) - 161 грн
Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н)
Ні куля, ні шабля! (c)
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:03
прикол - за кілька хвилин до 10:00 сервер став недоступний...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 гру, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:04
ппц
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
оце навала орди )))
----- (a few minutes later)
Сайт інтернет-магазину Національного банку України перебуває на реконструкції та тимчасово не працює.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:05
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:07
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
цікаво, що з продажами зроблять - перенесуть чи запустять, коли піднімуть сайт?
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:12
(не реклама, просто побачив в тг боті що анонсує початки торгових сесій ICU)
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🎄 Друзі, у нас для вас є незвичайна експериментальна передріздвяна пропозиція! В наших пенсійних фондах є «золоті запаси» колекційних монет НБУ, частину яких ми хочемо запропонувати тим серед вас, хто шукає унікальний різдвяний подарунок.
🎁 Золота колекційна монета – це не лише чудовий пам'ятний подарунок собі чи близькій людині, а й непогана консервативна інвестиція. Центробанки по всьому світу останнім часом активно купують фізичне золото, тож можна під Новий Рік відчути себе прокачаним стратегічним інвестором 😎
➡️ Ми пропонуємо по дві монетки кожного типу нижче:
- Боспорське царство – 127 тис. грн (Тройська унція золота)
– Крим, історія, Чорне море
- Херсонес Таврійський – 127 тис. грн (Тройська унція золота) – південь, степ, сила
- Тарас Шевченко – 63,5 тис. грн (Пів унції золота) – Кобзар, база, фундамент
- Український балет – 63,5 тис. грн (Пів унції золота) – витонченість, гнучкість, краса
- Києво-Печерська лавра – 63,5 тис. грн (Пів унції золота) – наша, рідна, українська
🧮 Ціни ринкові, символічно нижчі за офіційні на сайті НБУ. Всі монети в ідеальному стані з усіма коробочками та документами.
🕒 Спеціальна пропозиція діє до Різдва, 25 грудня.
📲 Якщо хочете придбати подарункову монету пишіть нашому керуючому активами Владиславу Свистунову в особисті або на e-mail: vladyslav.svystunov@icu.ua
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:05
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:40
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
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