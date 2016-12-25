Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2015
Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан
); серія "Героям Майдану
" 1349 ₴
(+150 грн. буклет від НБУ)2017
5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі
(тамподрук) в буклеті від НБУ 519 ₴
5 грн. 500-річчя Реформації
(тамподрук) 499 ₴2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України
(тамподрук) в буклеті від НБУ 549 ₴
(-35 грн. без буклету)
2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
179 ₴
2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)
279 ₴
(+105 грн. буклет від НБУ)
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри
(тамподрук) 265 ₴
5 грн. Меджибізька фортеця
249 ₴2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель
425 ₴
2 грн. Богдан Ханенко
(тамподрук) 275 ₴
5 грн. Замок Паланок
419 ₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
219 ₴
5 грн. Холодний Яр
(тамподрук) в буклеті від НБУ 635 ₴
(-35 грн. без буклету)
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир
в буклеті від НБУ 369 ₴
(-39 грн. без буклету)
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
205 ₴2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова
149 ₴
5 грн. Золочівський замок
259 ₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир
229 ₴
(+60 грн. буклет від НБУ)
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років
175 ₴
2 грн. Совка розкішна
(тамподрук) 619 ₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади
190 ₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно
250 ₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю
205 ₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя
209 ₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя
400 ₴
5 грн. Передова
(тамподрук) 920 ₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства
200 ₴
5 грн. Місто Слов`янськ
329 ₴2021
2 грн. Агатангел Кримський
119 ₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету
165 ₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії
159 ₴
5 грн. Решетилівське килимарство
(тамподрук) в буклеті від НБУ 919 ₴
(-35 грн. без буклету)
5 грн. Київська фортеця
209 ₴
(+60 грн. буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ
1049 ₴
2 грн. Євген Коновалець
179 ₴
2 грн. Василь Сліпак
209 ₴
5 грн. Маяки України
419 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського
(тамподрук) 4899 ₴
5 грн. До 30-річчя незалежності України
(тамподрук) в буклеті від НБУ 1375 ₴
(-39 грн. без буклету)
5 грн. Українські рятівники
389 ₴
5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру
209 ₴
(+40 грн. буклет від НБУ)
2 грн. Іван Піддубний
185 ₴
2 грн. Дмитро Бортнянський
125 ₴
5 грн. Хотинська битва
205 ₴
5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)
240 ₴
5 грн. Рік Тигра
в буклеті від НБУ 499 ₴2022
2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри
(тамподрук) 199 ₴
5 грн. В єдності – сила
(тамподрук) в буклеті від НБУ 465 ₴
5 грн. Ой у лузі червона калина
в буклеті від НБУ 290 ₴
2 грн. Соломія Крушельницька
в буклеті від НБУ 349 ₴
5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС
в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Набір із трьох монет
у сувенірній упаковці "Державні символи України"
(тамподрук) в буклеті від НБУ 1395 ₴
5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля)
199 ₴
(+40 грн. буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова
629 ₴
2 грн. Павло Глазовий
145 ₴2023
2 грн. Василь Кричевський
149 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська
2299 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)
2 грн. Павло Скоропадський
259 ₴
5 грн. Народжений в Україні
в буклеті від НБУ 825 ₴
5 грн. Сміливість бути. UA
в буклеті від НБУ 279 ₴
5 грн. Воєнна розвідка України
689 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам
199 ₴
5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса"
199 ₴
5 грн. Український борщ
в буклеті від НБУ 565 ₴
5 грн. Захисниці
в буклеті від НБУ 560 ₴
5 грн. Рік Дракона
в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Українська мова
в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!
359 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!
239 ₴2024
5 грн. Управління державної охорони України
329 ₴
5 грн. Кохання
в буклеті від НБУ 459 ₴
5 грн. Батьківське щастя
в буклеті від НБУ 515 ₴
5 грн. Українська бавовна. Нептун
505 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний
1849 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)
5 грн. День Європи
229 ₴
5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент
в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Крапля життя
299 ₴
2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930)
195 ₴
5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100
395 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам!
409 ₴
5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук)
в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴
5 грн. Парламентаризм
в буклеті від НБУ 285 ₴
5 грн. Абсолютний
в буклеті від НБУ 505 ₴
5 грн. Рік Змії
в буклеті від НБУ 339 ₴
5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо`
в буклеті від НБУ 269 ₴
5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал`
в буклеті від НБУ 450 ₴
5 грн. Ні куля, ні шабля!
в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Безбар’єрність
в буклеті від НБУ 435 ₴2025
5 грн. Служба зовнішньої розвідки України
в буклеті від НБУ 409 ₴
2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо
в буклеті від НБУ 269 ₴
5 грн. Тримаймо стрій!
в буклеті від НБУ 465 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лось європейський
1555 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)
*******************************************************************************************************Набір НБУ "Монети України" 2021 року
- 949₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки
(2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили УкраїниЦіна набору: 1365 грн.
1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
***Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1679₴
10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік
***
"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України
" 2021 рік - 80 грн. / шт.
"Сухопутні війська Збройних Сил України
" 2021 рік - 55 грн. / шт.
"Збройні Сили України
" 2021 рік - 55 грн. / шт.
"Військово-морські Сили Збройних Сил України
" 2022 рік - 55 грн. / шт.
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України
" 2022 рік - 70 грн. / шт.
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Медалі від НБУ:
Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей
) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)
2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь
`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь
`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків
`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон
`
2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка
`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха
`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів
`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв
`
Медалі у капсулах. Нові.Ціна - 1525 грн. / 8 різних медалей
Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз
" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 229₴
Пам`ятна медаль "Сержантський корпус
" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 170₴
Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості
" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 199₴
Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю
" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 209₴
Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго
" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 325₴
Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України
" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.!
- 95₴
Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 219₴
Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴
Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 155₴
Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 329₴
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 109₴
Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”
" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 109₴
Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку
" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 89₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
************************************************************************************************
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка
" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті
(2021 р.).НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.Ціна - 120 ₴Новинка:
Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО
!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 440 грн. / шт.* В наявності декілька штук *Новинка:
Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ
` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 320 грн. / шт.* В наявності декілька штук *
