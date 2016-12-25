RSS
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:25

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г
Дата введення в обіг: 04.12.2024
Серія: Збройні Сили України

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Пам’ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорозької Січі – козакам-характерникам. Ці звитяжці, овіяні містичною славою, відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів, яких “ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали”. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність Батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:10

Появились на продаж новинки від НБУ (2025 рік):

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 2025 рік 479 ₴
Зображення
Зображення
Зображення

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 2025 рік 279 ₴
Зображення
Зображення
Зображення

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 2025 рік 449 ₴
Зображення
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 23:03

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1349 ₴

2017

5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) в буклеті від НБУ 499 ₴

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 499 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 519 ₴
(-29 грн. без буклету)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 265 ₴
(+ 100 грн. буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴

5 грн. Меджибізька фортеця 250 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 429 ₴

2 грн. Богдан Ханенко (тамподрук) 265 ₴

5 грн. Замок Паланок 419 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 199 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 635 ₴
(-35 грн. без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 365 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 199 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 149 ₴

5 грн. Золочівський замок 259 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 209 ₴
(+ 55 грн. буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 175 ₴

2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 619 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 195 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 249 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 209 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 395 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 925 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 209 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 295 ₴

2021

2 грн. Агатангел Кримський 119 ₴

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 149 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 149 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 919 ₴
(-29 грн. без буклету)

5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 245 ₴
(-35 грн. без буклету)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1049 ₴

2 грн. Євген Коновалець 179 ₴

2 грн. Василь Сліпак 209 ₴

5 грн. Маяки України 419 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 2 299 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1 385 ₴
(-35 грн. без буклету)

5 грн. Українські рятівники 399 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 229 ₴
(-29 грн. без буклету)

2 грн. Іван Піддубний 185 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 125 ₴

5 грн. Хотинська битва 199 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 209 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 499 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 199 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 465 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 299 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 339 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1 395 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199 ₴
(+ 35 грн. буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 479 ₴

2 грн. Павло Глазовий 145 ₴

2023

2 грн. Василь Кричевський 149 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 1 399 ₴
(+ 225 грн. буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 249 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 829 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 699 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 199 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 565 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 565 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 259 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 365 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 240 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 339 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 449 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 525 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 509 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 1 249 ₴
(+ 200 грн. буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 239 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Крапля життя 315 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 189 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 399 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 409 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 579 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 525 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 349 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 465 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 465 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 449 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 479 ₴

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1399 грн.

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1679₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 80 грн. / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 50 грн. / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 50 грн. / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 50 грн. / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 70 грн. / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1539 грн. / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 229₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 175₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 209₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 209₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 329₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 219₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 155₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 349₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 119₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 109₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 89₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення
Зображення
Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Новинка:

Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 грн. / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 325 грн. / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:20

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г
Дата введення в обіг: 27.12.2024

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Пам’ятна монета “Архістратиг Михаїл”, присвячена одному з головних архангелів, відомому як архістратиг Михаїл, що в перекладі з грецької означає “головнокомандувач”. Серед віруючих це один із найшанованіших біблійних персонажів, який очолює “небесне воїнство ангелів” і є покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Поважне ставлення до архістратига Михаїла зберігається з часів Київської Русі до сьогодення. Він став символом небесного захисту київських князів, а пізніше його шанування було закріплене в топоніміці – у назвах церковних споруд, а також у геральдиці – на гербах Києва, Київського воєводства та Київської губернії. Сьогодні образ архістратига Михаїла присутній в атрибутиці українських військ і знову символізує боротьбу зі злом.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 4749 грн.

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 23:06

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1349 ₴
(+150 грн. буклет від НБУ)

2017

5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) в буклеті від НБУ 519 ₴

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 499 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 549 ₴
(-35 грн. без буклету)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 179 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 279 ₴
(+105 грн. буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴

5 грн. Меджибізька фортеця 249 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 425 ₴

2 грн. Богдан Ханенко (тамподрук) 275 ₴

5 грн. Замок Паланок 419 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 219 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 635 ₴
(-35 грн. без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 369 ₴
(-39 грн. без буклету)

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 205 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 149 ₴

5 грн. Золочівський замок 259 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 229 ₴
(+60 грн. буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 175 ₴

2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 619 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 190 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 250 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 205 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 209 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 400 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 920 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 200 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 329 ₴

2021

2 грн. Агатангел Кримський 119 ₴

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 165 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 159 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 919 ₴
(-35 грн. без буклету)

5 грн. Київська фортеця 209 ₴
(+60 грн. буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1049 ₴

2 грн. Євген Коновалець 179 ₴

2 грн. Василь Сліпак 209 ₴

5 грн. Маяки України 419 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4899 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1375 ₴
(-39 грн. без буклету)

5 грн. Українські рятівники 389 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 209 ₴
(+40 грн. буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 185 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 125 ₴

5 грн. Хотинська битва 205 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 240 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 499 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 199 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 465 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 290 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 349 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1395 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199 ₴
(+40 грн. буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 629 ₴

2 грн. Павло Глазовий 145 ₴

2023

2 грн. Василь Кричевський 149 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2299 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 259 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 825 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 199 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 565 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 560 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 359 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 239 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 329 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 459 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 515 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 505 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 1849 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 229 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Крапля життя 299 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 195 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 395 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 409 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 505 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 339 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 450 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 435 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 409 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 465 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лось європейський 1555 ₴
(+250 грн. буклет від НБУ)

Зображення
Зображення
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1365 грн.

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1679₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 80 грн. / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 55 грн. / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 55 грн. / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 55 грн. / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 70 грн. / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1525 грн. / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 229₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 170₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 199₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 209₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 325₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 219₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 155₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 329₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 109₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 109₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 89₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення
Зображення
Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 120 ₴


Новинка:

Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 440 грн. / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 320 грн. / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 21:39

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1599 ₴
(+ 199 ₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) в буклеті від НБУ 1149 ₴

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 1049 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1095 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 299 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 279 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 439 ₴

5 грн. Замок Паланок 425 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 260 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1299 ₴
(- 159 ₴ без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 349 ₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 359 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 299 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 165 ₴

5 грн. Золочівський замок 299 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 249 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 189 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 220 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 319 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 239 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 465 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1399 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 225 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 400 ₴

2021

2 грн. Агатангел Кримський 139 ₴

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 199 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1725 ₴
(- 195 ₴ без буклету)

5 грн. Київська фортеця 219 ₴
(+ 80 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴

2 грн. Євген Коновалець 219 ₴

2 грн. Василь Сліпак 239 ₴

5 грн. Маяки України 425 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4575 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1709 ₴
(- 209 ₴ без буклету)

5 грн. Українські рятівники 399 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 209 ₴
(+ 60 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 279 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 135 ₴

5 грн. Хотинська битва 259 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 269 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 699 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 469 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 529 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 209 ₴
(+ 50 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 899 ₴

2 грн. Павло Глазовий 155 ₴

2023

2 грн. Василь Кричевський 169 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 609 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 589 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 359 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 329 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 475 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 525 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 230 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Крапля життя 299 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 209 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 425 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 405 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 570 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 659 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 319 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 259 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 475 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 255 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 475 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лось європейський 1869 ₴
(+ 249 ₴ буклет від НБУ)

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1449 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1779 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 75 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1555 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 289 ₴

Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 225 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 239 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 229 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 189 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 339 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 109 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 119 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 315 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 16:02

Станом на сьогодні маю на продаж монети НБУ зі срібла:


"Бокораш / Плотогон" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3099 ₴

"Стельмах" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3499 ₴

"Гончар" 2010; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3099 ₴

"Коваль / Кузнец" 2011; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3099 ₴

"80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" 2021; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3399 ₴

"В єдності - сила / В единстве – сила" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4999 ₴

"Ой у лузі червона калина / Ой в лугу красная калина" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5199 ₴

"Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС / Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4199 ₴

"Захисниці / Защитницы" 2023; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 6999 ₴

"Кохання / Любовь" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4499 ₴

"Батьківське щастя / Родительское счастье" 2024; 5 грн.; Ag 925; пів унції 15.55 г - 4649 ₴

"Орьнек. Кримськотатарський орнамент / Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 3999 ₴

"Сергій Параджанов / Сергей Параджанов" 2024; 5 грн.; Ag 925 (патинована); пів унції 15.55 г - 2699 ₴

"Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4049 ₴

"Новорічна іграшка / Новогодняя игрушка" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4999 ₴

"Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5099 ₴

"Сила кохання / Сила любви" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5099 ₴

* монети у капсулах та футлярах від НБУ з сертифікатами. Банківський стан, нові.


Срібна інвестиційна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3649 ₴

Зображення
+ 225 футляр від НБУ


Срібна інвестиційна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2025; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3075 ₴

Зображення
Зображення
+ 225 футляр від НБУ
Зображення

* інвестиційні монети у капсулах. Банківський стан, нові.

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:54

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Великодня радість. Писанка / Пасхальная радость. Писанка" 2025 рік Україна НБУ
Номінал: 10 грн.; срібло з позолотою.; 1 унція; 31.1 г
Дата введення в обіг: 17.04.2025
Серія: Українська спадщина

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Писанкарство є важливим елементом національної ідентичності й збереження традицій. У 2024 році писанку як українську традицію й мистецтво оздоблення включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 7199 грн.

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:15

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1599 ₴
(+ 199 ₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 899 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1095 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 309 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 279 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 439 ₴

5 грн. Замок Паланок 499 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 259 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1275 ₴
(- 159 ₴ без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 375 ₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 359 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 289 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 165 ₴

5 грн. Золочівський замок 365 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 250 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 189 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 220 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 319 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 240 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 465 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1399 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 225 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 400 ₴

2021

2 грн. Агатангел Кримський 139 ₴

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 195 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1630 ₴
(- 195 ₴ без буклету)

5 грн. Київська фортеця 225 ₴
(+ 80 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴

2 грн. Євген Коновалець 225 ₴

2 грн. Василь Сліпак 239 ₴

5 грн. Маяки України 425 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4555 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1689 ₴
(- 209 ₴ без буклету)

5 грн. Українські рятівники 400 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 209 ₴
(+ 60 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 275 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 139 ₴

5 грн. Хотинська битва 259 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 269 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 799 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 469 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 529 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 209 ₴
(+ 50 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 899 ₴

2 грн. Павло Глазовий 155 ₴

2023

2 грн. Василь Кричевський 165 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 609 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 589 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 359 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 325 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 485 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 575 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 230 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Крапля життя 299 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 205 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 449 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 405 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 570 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 849 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 319 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 259 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 479 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 250 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 485 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 270 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 280 ₴

5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 490 ₴
Зображення

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 280 ₴
Зображення

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 529 ₴
Зображення
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1449 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1779 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 75 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1595 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 280 ₴

Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 225 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 239 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 229 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 189 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 339 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 109 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 119 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 315 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:06

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / назва монети: / ціна:

2015

Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1625 ₴
(+ 199 ₴ буклет від НБУ)

2017

5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 869 ₴

2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1025 ₴
(+ 125 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴

2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 345 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 275 ₴

2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 449 ₴

5 грн. Замок Паланок 770 ₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 289 ₴

5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1225 ₴
(- 159 ₴ без буклету)

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 425 ₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 369 ₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 299 ₴

2020

5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 179 ₴

5 грн. Золочівський замок 525 ₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 269 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 220 ₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 230 ₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 359 ₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 259 ₴

2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 649 ₴

5 грн. Передова (тамподрук) 1349 ₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 235 ₴

5 грн. Місто Слов`янськ 440 ₴

2021

2 грн. Агатангел Кримський 185 ₴

5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 195 ₴

5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1580 ₴
(- 210 ₴ без буклету)

5 грн. Київська фортеця 259 ₴
(+ 80 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴

2 грн. Євген Коновалець 259 ₴

2 грн. Василь Сліпак 265 ₴

5 грн. Маяки України 649 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4449 ₴

5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1599 ₴
(- 219 ₴ без буклету)

5 грн. Українські рятівники 409 ₴

5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 239 ₴
(+ 60 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Іван Піддубний 279 ₴

2 грн. Дмитро Бортнянський 169 ₴

5 грн. Хотинська битва 275 ₴

5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 285 ₴

5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 849 ₴

2022

2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴

5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 479 ₴

5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴

2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 529 ₴

5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴

5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 209 ₴
(+ 50 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 849 ₴

2 грн. Павло Глазовий 189 ₴

2023

2 грн. Василь Кричевський 189 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴

5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴

5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴

5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴

5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 609 ₴

5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 585 ₴

5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴

5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 365 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴

2024

5 грн. Управління державної охорони України 325 ₴

5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 529 ₴

5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴

5 грн. Українська бавовна. Нептун 875 ₴

5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 259 ₴ буклет від НБУ)

5 грн. День Європи 230 ₴

5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴

5 грн. Крапля життя 299 ₴

2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 209 ₴

5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 480 ₴

5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴

5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴

5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 285 ₴

5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 799 ₴

5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 325 ₴

5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 259 ₴

5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 520 ₴

5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴

5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴

2025

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴

2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 250 ₴

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 495 ₴

5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 269₴

5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 275 ₴

5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 520 ₴

5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 280 ₴

5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 549 ₴

5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 620 ₴

Зображення
Зображення

2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 269₴

Зображення
Зображення

*******************************************************************************************************

Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України

Ціна набору: 1449 ₴

1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

Зображення
Зображення

***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1779 ₴

10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік

***

"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.
Зображення

"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
Зображення

"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
Зображення

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.
Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Медалі від НБУ:

Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)

2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`

2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`

Зображення
Зображення

Медалі у капсулах. Нові.

Ціна - 1595 ₴ / 8 різних медалей


Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 280 ₴

Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 225 ₴

Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 239 ₴

Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴

Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴

Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴

Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325₴

Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 229 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴

Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 189 ₴

Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴

Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 109 ₴

Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 119 ₴

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

************************************************************************************************

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

Зображення

Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 125 ₴


Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Новинка:

Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Зображення
Зображення
Зображення

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 315 ₴ / шт.

* В наявності декілька штук *


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021

Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.

На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

Зображення

Ціна - 85 ₴ / шт.

*******************************************************************************************************

Звертайтесь. Дякую.
