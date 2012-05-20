RSS
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:22

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.

про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700 :)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 06:08

  Shaman написав:щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.

про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700 :)

Срібло ракетою.
Треба купляти.
https://youtu.be/B3ejwV6gl-g?si=6f27YRow55u0CIla
Bolt
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 09:02

  Bolt написав:
  Shaman написав:щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.

про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700 :)

Срібло ракетою.
Треба купляти.
https://youtu.be/B3ejwV6gl-g?si=6f27YRow55u0CIla

але стандартне питання - це вже пік, чи буде далі дорожчати. чим ближче до вершини, тим більше намагається вскочити - все як завжди...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:16

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.

про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700 :)

Срібло ракетою.
Треба купляти.
https://youtu.be/B3ejwV6gl-g?si=6f27YRow55u0CIla

але стандартне питання - це вже пік, чи буде далі дорожчати. чим ближче до вершини, тим більше намагається вскочити - все як завжди...

Зараз з паритету 1:100,впало до 1:70, а бувало 1 :30, так що все можливо.
Bolt
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:00

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

бачу, що навіть рулони почали розбирати... гадаю за буклет буде взагалі ажіотаж...

тепер Сенс дає знижки 25% на доставку Укрпошта. декларують, що при оплаті Сенсом, але щось мені здається, що необов'язково...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 14:38

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

вчора було жаркувато на продажі :oops:

буклет розібрали дуже швидко, але навіть магуру 35 тис шт - розібрали під 0. павутини теж не всім вистачило...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:55

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

а хтось знає - НБУ відправляє на вихідних? чи лише в робочі дні?
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:56

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

й друге питання. як я зрозумів, при купівлі 30 хв дається лише на оформлення замовлення. а скільки ще потім дають часу на оплату?

дякую
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:01

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:й друге питання. як я зрозумів, при купівлі 30 хв дається лише на оформлення замовлення. а скільки ще потім дають часу на оплату?

дякую
Ні, 30 хв на все
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07

  Faceless написав:
Shaman написав:й друге питання. як я зрозумів, при купівлі 30 хв дається лише на оформлення замовлення. а скільки ще потім дають часу на оплату?

дякую
Ні, 30 хв на все

схоже ні. під час останнього ажіотажу оплата щось не працювала. й я точно оплатив більше, ніж через 30 хвилин. а так замовлення було в статусі Очікує оплати. й була кнопка оплатити
Shaman
