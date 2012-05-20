RSS
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 00:32

Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:й друге питання. як я зрозумів, при купівлі 30 хв дається лише на оформлення замовлення. а скільки ще потім дають часу на оплату?

дякую
Ні, 30 хв на все

схоже ні. під час останнього ажіотажу оплата щось не працювала. й я точно оплатив більше, ніж через 30 хвилин. а так замовлення було в статусі Очікує оплати. й була кнопка оплатити
Я б не грався так :)
