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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Сер 03 чер, 2026 10:21
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:колеги, а чи є люди, що регулярно купляють срібні монети? й як вдається - постійно, 50/50, інколи встигаю. чи є лайфхаки?
бо спроба сьогодні показала, що це той ще квест...
Завжди намагаюсь, але не завжди вдається
й який відсоток вдається?
Остання срібна що взяв то Великодню
Але в мене часто просто зайнятий ранок на 10
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Faceless
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