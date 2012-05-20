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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 10:21

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:колеги, а чи є люди, що регулярно купляють срібні монети? й як вдається - постійно, 50/50, інколи встигаю. чи є лайфхаки?

бо спроба сьогодні показала, що це той ще квест...
Завжди намагаюсь, але не завжди вдається

й який відсоток вдається? :D
Остання срібна що взяв то Великодню
Але в мене часто просто зайнятий ранок на 10
Faceless
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