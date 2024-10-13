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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:57
candidat написав:
Как выходит, что Сенс выплачивает на карту часов в 12, а Приват в лучшем случае в 17? Были случай и в 18:20. При этом Приват рассказывает, что не задерживает. Лапшу вешает? Или Минфин прям Сенсу раньше на 5 часов переводит?
Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет
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Додано: Сер 03 чер, 2026 11:29
spiridonwot написав:
Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?
на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен
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