ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))
Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:50
ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))
Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))
Додано: Сер 03 чер, 2026 11:27
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
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