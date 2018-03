Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:07

Брат наркобарона Пабло Эскобара запустил собственную криптовалюту – «диетический биткоин».

Роберто Эскобар, брат снискавшего дурную славу наркобарона Пабло Эскобара, создал и запустил собственную криптовалюту. Diet Bitcoin (DDX) – это лишь хардфорк биткоина, однако его создатели утверждают, что он гораздо лучше оригинала и, более того, останется единственным цифовым активом, когда другие канут в лету. Инвестиционная компания Escobar Inc, принадлежащая Роберто Эскобару, подтвердила эту информацию порталу Next Web (TNW). Команда нисколько не сомневается в успехе своей криптовалюты.

«Цена будет очень высокой, ведь наши токены связаны с биткоином, только мы в 4000 раз дешевле на данный момент», — заявил операционный директор компании Даниэль Райтберг.

«Зачем покупать биткоин или любую другую криптовалюту, за которой не стоит реальной команды? Мы в Escobar Inc обеспечиваем полную поддержку dietbitcoin или „диетическому биткоину“ и управляем повседневной операционной деятельностью этой новой валюты», — подчеркнул глава Escobar Inc Олоф Густафссон.

В самом форке биткоина нет ничего необычного или нового. На самом деле, любой желающий может создать собственную криптовалюту при помощи специального программного обеспечения. Главное – придумать название и обосновать появление нового актива, который должен чем-то принципиально отличаться от сородичей. Хотя, учитывая массовое помешательство на токенах и криптокоинах, даже это необязательно. Достаточно громкого имени и шумной рекламной кампанией.

Очевидно, что Роберто Эскобар решил сделать ставку на имя своего брата, которого он называет прославленным колумбийским бизнесменом, владельцем нескольких компаний, зарабатывавшим по 20 млрд долларов в год, и которого весь мир знает как одного из самых кровавых наркобаронов в мировой истории.

Среди преимуществ новой криптовалюты создатели называют скорость выполнения транзакций и еще ряд загадочных «уникальных свойств, благородя которым пользователи получат возможности, отсутствующие у других платежных систем»

Кроме того, Роберто Эскобра особенно подчеркивает независимость dietbitcoin от централизованной власти или банков. Он даже опубликовал книгу под названием «Диетический биткоин Пабло Эскобара», в которой он утверждает, что первый биткоин на самом деле придумало ЦРУ, а вовсе не гений-одиночка под псевдонимом Сатоши Накамото.

В книге говорится, что в один прекрасный день мир узнает, что биткоин — это детище ЦРУ, но будет уже слишком поздно. Когда американскую спецслужбу разоблачат, она продаст все свои биткоины и тем самым обнулит стоимость оригинальной криптовалюты. Для большей убедительности своей шпионской истории Эскобар рассказывает о том, как тайный агент ЦРУ пытался проникнуть в Escobar Inc, но он его разоблачил и таким образом обнаружил, что за появлением биткоина стоит спецслужба США. Эскобар абсолютно уверен в своей криптовалюте, считая ее единственной уместной альтернативой всем существующим цифровым валютам, большинство которых являются мошенничеством.

«Можете оставаться с вашими ничего не стоящими монетами. Храните эфир, TRON, рипл или биткоин. Вы увидите, что случится потом. Все они уйдут в ноль, почти в ноль. Но не моя монета. Потому что моя монета станет новым этапом в моей жизни», — пишет брат колумбийского наркобарона в своей книге.

На этой неделе стартовали предпродажи «диетического биткоина», пока все желающие могут приобрести этот ценный актив всего за 2 доллара со скидкой 98%. Говорят, что сайт ICO упал через несколько часов после начала продаж, однако не ясно что стало причиной перебоев в работе: ажиотажный спрос на новый коин или происки ЦРУ.