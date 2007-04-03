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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:40
jimmie написав:
Такой вопрос, а есть где-то сводная таблица по монетам, по тому какое общее количество монет всего может быть и сколько выпущено ( например как 21 млн в биткоине ... ) для монет с лимитом выпуска так и тех что без лимита?
пс: может у EOS эмиссия большая вот и не идёт?
На известном ресурсе coinmarketcap указано максимальное количество.
По EOS по данным coinmarketcap проторговка всегда была как у монет из топ-5 и топ-10, потому я предполагаю, что монету кто-то сливает из тех кто ее покупал на предпродаже. Значит интерес есть, но цена удерживается лимитным продавцом.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:00
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:25
xio13 написав:
Рипл мусор, как и другие альты
flyman написав: xio13 написав:
нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.
в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.
. Я тебе говорю только за биткоин, который уже в этом году перешагнет цену в 100000$ . Это лучше золота и фиата. Я днровскосюму трибеке говорил при 8000$ за бтс, продавать шлако круши и брать бтс. Он может последовал совету, так как пропал с этой ветки. Так что делайте выводы.
карбо из 0.035$ дорожала до 0.084$.
5млн$ вложи, взлетит в 50 раз. А бетховину надо 150млрд$
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27
Цена Karbo (KRB)
$0.07026
8.71%
0.00000195 BTC
0.00005929 ETH
20% за 2 дня!
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Как я получал SWIFT
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:29
Дай Бох! Карбо в 50 раз подорожает.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47
ishvara написав:
Похоже, эфир, лайт и кардано со стелларом идут обновлять АТН. А биткэш, интересно, докуда сможет дойти?
Кардано по Вашему идет на 1.5$ что ли?? С будующей капитализацией в 45-50млрд?? Не круто ли?? Сегодняшние 0.34+ за пару дней и так просто сказка,монета в топ-6 вышла.
Zebra написав: Zebra написав:
EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.
Брать не брать... потенциал роста там 10 как минимум.
Неудачник прошлого года,может стать лидером этого.Я лично в позиции холда по нему...Уже не знаю даже,что там по средней цене вышло...10 не знаю,но на 4.6-5.2 можно будет брать первые тейки,до 8.5-8.8$ он должен сходить.Верю.И это будет как всегда-неожиданно.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:56
Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:01
airmax78 написав:
Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?
я не вижу смысла брать биток, потому что при падении битка, можно хаработать в другом активе, до 40.000% годовых.
я предлагал поспорить на 50$-150$ что до Марта будет меньше 30
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:05
airmax78 написав:
Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?
Брать???Странный вопрос.Ну,берите,если хотите истории XRP-2.0 Никогда не понимал человеческое фомо.Ну не взял вовремя-залез на забор и ждешь коррекции.Взял-продал раньше времени порой-ну и х... с ним.Все равно заработал.Лучше + любой,чем минус.Порой лучше сохранить,чем стремно гипотетически преумножить.Вы не видите как рынок перегрет и какой Эверест на графике за последний месяц-без лестницы не залезть и голова кружится от высоты.Кто Вам доктор?Руки чешутся-купите.Инвестором биткоина быть почетно.А вдруг и правда его тыщ. на 50-60 свозят?!
Я вообще не пойму,на кой уй он нужен этот биткоин,если альта из первых трех десятков могут легко нарисовать Х за пару дней-тот же Стеллар и Кардано свежайший пример.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:08
airmax78
давай поспорим? Засцал?
сколько денег ты хочешь купить в битке?
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