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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14

  flyman написав:
  Аlександр написав:
  Козак-характерник написав:Кайф! :D Тіко ледащий не шортив біток від 40.

Смотри, до стрингов не дошортся :mrgreen:

я думаю, тут шортяться на 1 чи 2 сатоші і то з плечем

На залишок від минулих ліквідацій :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, шортить биткоин - дело опасное и неблагодарное. Лучше откупайте просадку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20

Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$. :) Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Лучше откупайте просадку.

так еще рано
ждемс 36700 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:21

  clientage написав:
  airmax78 написав:Лучше откупайте просадку.

так еще рано
ждемс 36700 :)

В лонгуста я б не грав.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:25

  airmax78 написав:Комрады, шортить биткоин - дело опасное и неблагодарное. Лучше откупайте просадку.

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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26

  Козак-характерник написав:Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$. :) Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата. 8)


А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 10 січ, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  airmax78 написав:Лучше откупайте просадку.

так еще рано
ждемс 36700 :)

В лонгуста я б не грав.

Да тут такие кефирные волны, приятно покачатся было :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  airmax78 написав:Лучше откупайте просадку.

так еще рано
ждемс 36700 :)

В лонгуста я б не грав.

Манипуль не дремлет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28

  airmax78 написав:Манипуль не дремлет?

Маніпуль завжди нє дрємлєт. :) Звичайна арихфметика... :wink:
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