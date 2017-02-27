V2 написав: budivelnik написав:
І саме тому , таке поняття як корупція постійно підігрівається серед населення, бо боротись треба з тим що неможливо перемогти....
Які Ваші пропозиції?
Залишаєм все, як є, та радіємо за вову із андреєм?
Мої пропозиції прості до офігевання....
Менше надіємось на те що вова з андрієм.. ,чи петро з ніною -будуть думати про нас...
бо вони все одно будуть думати про себе
І на СВОЄМУ рівні зациклюємо свої потреби..
Типу
Можна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і пробив нам фінансування....
А можна вимагати щоб голова ОСББ пішов в міськраду і ВІДМОВИВСЯ від дофінансування з міста бо ми самі відремонтуємо свої стіни...
В першому випадку ми множимо корупцію.. бо що таке Голова ОСББ домовився з МЕРОМ ? це те що наш голова дав більший хабар меру ніж інші голови....
Те саме з дорогою в сільраді
чи додатковою оплатою викладачам ( бо якщо додаткову оплату приносить голова районо... то вчителю до пятої точки рівень знань наших дітей....)
І от коли виявиться що населення нічого не потребує... тоді влада змушена буде на виборах ПРОСИТИ населення за неї голосувати... а населення буде виставляти вимогу
Не пофарбувати паркан (де вкрадуть всі від виробника фарби до начальника рему ) а зменшити податки бо й так ми все самі робимо..
А поки тутешні читачі будуть вважати що ПДВ це не податок на зарплату ( і автоматично податок на податки з зарплати , які ПЛАТИТЬ виробник а не споживач) до того часу будете отримувати 300 грн з 1000 створеного і просити щоб з 700 перерозподілених вкрали не більше 300.....