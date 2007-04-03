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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 гру, 2023 02:38
phantom_systems написав:
То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
тоже так кажется - немного продал па 39-40...
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Додано: Пон 04 гру, 2023 02:49
Все можливо в крипті. Але ж для цього і ставиться безвідкличний ордер на продаж по ціні яка тебе справді влаштовує.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:13
phantom_systems написав:
То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34
ФРСники выкупают крипту с печатного станка, чтоб не дать расти золоту - переманить туда лишние деньги. Это единственная цель крипты. А сколько они будут это делать, никто не знает. Хоть это и деньги с печатного станка, но триллионная капитализация пустого места уже может и по печатному станку ударить, если дурные деньги резко побегут на выход и оно вернется к своей реальной стоимости (0).
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:50
Zebra написав: phantom_systems написав:
То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к
Это стремно на растущем рынке. Здесь от лонга хорошо работать - продал на импульсе, на откате перезашел и опять ждешь нового уровня! Небольшую часть так и кручу, хотя боязно и это!
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