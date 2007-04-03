Скукотища, биткоин все еще определяется, по какому сценарию пойти. В прошлой аналитике писал, что уверенно о коррекции можно будет говорить при закрытии дневки под 51000, но этого так и не дали. Спуск под 51000 был, но ни одна дневка не закрылась ниже. Теперь ситуация в плане определяющих уровней поменялась (появились новые), поэтому про 51000 забываем.



Теперь видим, что биткоин просто-напросто зажали в боковик - 50600-52600. И вот теперь мне даже интересно проторговать пробой в шорт, поэтому поставил отложку под 50600, т.к думаю, что если в этот раз пойдем вниз, то это уже будет та самая коррекция в зону 48000-47000.



Обратите внимание, нам даже не дают откат в 0.236 по Фибоначчи. Ну это как вообще? Чем дольше тянут наверх и не дают нормальных коррекций (хотя бы к 0.382 по Фибо) - тем сильнее и реще потом может быть "та самая коррекция".



В общем, пока боковик, но торговать выход из него я буду именно вниз (отложкой на пробой под 50600 объёмом в 15% депозита). Если выйдем вверх, то лонговать не буду - страшно.