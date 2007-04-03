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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 бер, 2024 21:26
Игорь
тормоз, но стабильный. летом продавал па 113, на 55+ ордер не стоял, а можно было 2х сделать. па 70 решился зайти. дж
також считает шо 100-114 ещё увидим и надеюсь альтсезона ещё не було...
з.ы. от ещё отум чуток не достал до моих 0.6-066 и уни до 9.6, почти вся "моя" альта так
Востаннє редагувалось чик
в Нед 03 бер, 2024 21:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 21:35
В силу своего возраста вы потеряли нюх к наживе. Вам уже поздно в наш поезд. Огород, рыбалочка, на выходных взять внука к себе, который не хочет, потому что у деда нету пятой плойки. Остается только кошмарить кассиршу примата транспортиром и циркулем.
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Игорь
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Додано: Нед 03 бер, 2024 21:45
Порадьте обмінку у Львові.
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mar-iar
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Додано: Пон 04 бер, 2024 11:08
Вави полетіли )
Ну шоо, за місяць +100% москалики зроблять?!
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Додано: Пон 04 бер, 2024 11:21
EOS, ZEC удивили
старые говнопроекты растут
к чему бы это?
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Олежан
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Додано: Пон 04 бер, 2024 12:03
Олежан написав:
EOS, ZEC удивили
старые говнопроекты растут
к чему бы это?
К скорой коррекции.
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airmax78
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Додано: Пон 04 бер, 2024 12:29
mar-iar написав:
Порадьте обмінку у Львові.
від 30000 уо підійде
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sens
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mar-iar
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Додано: Пон 04 бер, 2024 17:34
airmax78 написав: Олежан написав:
EOS, ZEC удивили
старые говнопроекты растут
к чему бы это?
К скорой коррекции.
биток па50 увидим?
шорты открываем?
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Олежан
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