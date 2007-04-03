Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:49
Amethyst написав:
зробимо 77777?
Обязательно.
Но больше интересует это
Игорь
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Додано: Суб 09 лис, 2024 04:55
Шорчу старпьора з 76625.
Козак-характерник
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Додано: Суб 09 лис, 2024 10:21
Игорь написав: Amethyst написав:
зробимо 77777?
Обязательно.
Но больше интересует это
Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.
vitaxa2006
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Додано: Суб 09 лис, 2024 10:52
Козак-характерник написав:
Шорчу старпьора з 76625.
Всьооо, ліквіднулі?
Перезайшли?
А стопи де?
Amethyst
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