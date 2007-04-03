Додано: Сер 04 гру, 2024 19:54

Тоже не хочу комментировать и разбивать хрустальные мечты о биткоине по 200К в этом цикле и что все будет рости до небес прям до лета...Да-да...Я-Я-Я!!Просто скажу по замерам,в нескольких разных метриках...У меня трижды,пики приходятся в разных замерах на1.119тыс2.144тыс3.133тысИ ни разу больше...ни разу...Нет,есть один,но там скорее не правильно меряю я,он меня приводит на 163тыс,но я его никак не беру в расчет..А график Total (капитализация всего крипторынка) уже на 20% перебила хай прошлой бычки..И уже равняется 3.6 Трл.. А многие альты еще нихера и не выросли,по сравнению со своими прошлыми хаями...Ну,кроме экзотически запампленного Рипла..Ну понятно,что рынок крипты развивается и кратно ростет от бычьего цикла к бычьему...Удвоение капы-это максимум что можно выжать,иначе получится явная хрень- капа всего фондового рынка США порядка 40трл летом была и это компании...компании производящие кучу всего,это ВВП Америки,это реальные активы...а здесь фантики конченые,никому не нужные...и какой то устарелый код из нулей и единиц...Просто смешно.Криптовалютный рынок,напоминает старую дебильную игру,когда бегают вокруг стульев под музыку,а потом по остановке музыки,нужно успеть сесть,но стульев меньше на один чем людей...В этом рынке,почти то же самое,только стульев примерно два-три штуки на десять человек