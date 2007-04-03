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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3540354135423543 Додано: Суб 08 лют, 2025 12:23 phantom_systems написав: Козак-характерник написав: osafly написав: Какая все же альта пакостная штука. Какая все же альта пакостная штука.

Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент. Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент.

Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было. Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.



кредитне плече в торговлі вбило більше євреїв, ніж кані вест кредитне плече в торговлі вбило більше євреїв, ніж кані вест trololo

Повідомлень: 6163 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2687 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:39 trololo написав: зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче

Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати. Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати. sergia Повідомлень: 604 З нами з: 14.12.20 Подякував: 126 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 15:37 Козак-характерник написав: phantom_systems написав: Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было. Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.

Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги. Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги.



Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так. Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так. won Повідомлень: 40 З нами з: 15.05.24 Подякував: 129 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 16:34 won написав: ціна ліквіду завжди є, і крапка. ціна ліквіду завжди є, і крапка.



С фьючерсами и даже маржой связываться нельзя...Вы думаете для чего сделали на прошлых выходных такой слив...Ну все же очевидно до безобразия...Это рукотворная хрень была от и до именно на альте...Эфир как гавно собачье повозили мордой по асфальту,дав -25% двумя часовыми свечами...и это топовый альткоин...Потеряли не только плечевики,ибо ликвидировало вплоть до минимального плеча 2Х...Потеряли я уверен даже спотовики,которые % 80 держали все на споте и думали что его отобрать невозможно...Но очень часто,спот выступает залогом той же маржи...Пусть даже если позиция и небольшая.И представьте теперь,если основная монета(которую Вы взяли в долг) начинает стремительно дешеветь в противоположную от входа сторону и обеспечение под нее,в виде другой альты,так же стремительно обесценивается...В итоге= ликвидация...Эти движения,были главной целью на прошлой неделе...уничтожить все плечи в лонгах...убить их всех и уничтожить под корень,что и было собственно сделано.Теперь,киты не спеша подбирают и набирают позы..укатывают их в днище,заставляя уцелевших хомяков продать добровольно.Это не Вам купить на 10 баксов горсть альты...Им нужно время и сделать это не спеша,не вызвав преждевременного роста цен..Плюс вся эта депрессуха,давит на сознание хомяков,заставляет их паниковать,индикаторы разгруужаются-подготавливается почва к грядущему росту,или как минимум хорошему отскоку,который мы видели в ноябре.Никто не знает когда развернется рынок,но то что это произойдет уже в самом скором времени,у меня лично не вызывает сомнений.Терпите и ждите стиснув зубы,раз Вам так "тяжело" никакой паники,потом будете снова с собой бороться,заставляя себя продать в нужный момент-для многих,это еще больший камень преткновения,нежели терпение. С фьючерсами и даже маржой связываться нельзя...Вы думаете для чего сделали на прошлых выходных такой слив...Ну все же очевидно до безобразия...Это рукотворная хрень была от и до именно на альте...Эфир как гавно собачье повозили мордой по асфальту,дав -25% двумя часовыми свечами...и это топовый альткоин...Потеряли не только плечевики,ибо ликвидировало вплоть до минимального плеча 2Х...Потеряли я уверен даже спотовики,которые % 80 держали все на споте и думали что его отобрать невозможно...Но очень часто,спот выступает залогом той же маржи...Пусть даже если позиция и небольшая.И представьте теперь,если основная монета(которую Вы взяли в долг) начинает стремительно дешеветь в противоположную от входа сторону и обеспечение под нее,в виде другой альты,так же стремительно обесценивается...В итоге= ликвидация...Эти движения,были главной целью на прошлой неделе...уничтожить все плечи в лонгах...убить их всех и уничтожить под корень,что и было собственно сделано.Теперь,киты не спеша подбирают и набирают позы..укатывают их в днище,заставляя уцелевших хомяков продать добровольно.Это не Вам купить на 10 баксов горсть альты...Им нужно время и сделать это не спеша,не вызвав преждевременного роста цен..Плюс вся эта депрессуха,давит на сознание хомяков,заставляет их паниковать,индикаторы разгруужаются-подготавливается почва к грядущему росту,или как минимум хорошему отскоку,который мы видели в ноябре.Никто не знает когда развернется рынок,но то что это произойдет уже в самом скором времени,у меня лично не вызывает сомнений.Терпите и ждите стиснув зубы,раз Вам так "тяжело" никакой паники,потом будете снова с собой бороться,заставляя себя продать в нужный момент-для многих,это еще больший камень преткновения,нежели терпение. osafly

Повідомлень: 2000 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 13 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:20 won написав: Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так. Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так.

Все не так. В мене ціни ліквідації немає. Ліньки скрін робити, але повірте! Крім того, в мене в забезпенні, як тезер, так і топова крипта. І я торгую в протилежному напрямку, якщо тренд проти мене. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою. Все не так. В мене ціни ліквідації немає. Ліньки скрін робити, але повірте! Крім того, в мене в забезпенні, як тезер, так і топова крипта. І я торгую в протилежному напрямку, якщо тренд проти мене. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29985 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2232 раз. Подякували: 2344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:25 Козак-характерник написав: Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою.



Такое впечатление,что торги проходят на 5-15мин.таймфреймах....Соответственно и выхлопа там,с гулькин .уй. Иксы не чекать-это весьма правильное,взвешенное решение,ибо по последним нескольким годам такого рынка-иксы в альте-это из области фантастики и недюжиной выдержки.Я сижу сейчас и вспоминаю этот епаный SUI,который распродал весь на 10-15копеек ниже АТХ.... О чем писал еще тогда,в прямом эфире.И он таки к 5.40,так и не дотянул по итогу....Значит...я таки чего то шарю в анализе Все можно проверить в истории форума и все найти... Такое впечатление,что торги проходят на 5-15мин.таймфреймах....Соответственно и выхлопа там,с гулькин .уй. Иксы не чекать-это весьма правильное,взвешенное решение,ибо по последним нескольким годам такого рынка-иксы в альте-это из области фантастики и недюжиной выдержки.Я сижу сейчас и вспоминаю этот епаный SUI,который распродал весь на 10-15копеек ниже АТХ....О чем писал еще тогда,в прямом эфире.И он таки к 5.40,так и не дотянул по итогу....Значит...я таки чего то шарю в анализеВсе можно проверить в истории форума и все найти... osafly

Повідомлень: 2000 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 13 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 22:52 sergia написав: trololo написав: зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче

Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати. Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати.

Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится. Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится. phantom_systems

Повідомлень: 2301 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 23:26 Козак-характерник написав: won написав: Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так. Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так.

Все не так. В мене ціни ліквідації немає. Ліньки скрін робити, але повірте! Крім того, в мене в забезпенні, як тезер, так і топова крипта. І я торгую в протилежному напрямку, якщо тренд проти мене. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою. Все не так. В мене ціни ліквідації немає. Ліньки скрін робити, але повірте! Крім того, в мене в забезпенні, як тезер, так і топова крипта. І я торгую в протилежному напрямку, якщо тренд проти мене. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою.

Можно хеджировать фьючи спотом, но фундаментально это ничего не меняет. Если не угадал с направлением движения, лучше вылететь по стопу, чем сидеть в минусе или усредняться с целью закрыться хоть в безубыток. Потому что неверное направление движения значит, что в расчётах была ошибка, а строить стратегию, игнорируя прошлые ошибки -- это путь к большим лосям. Можно хеджировать фьючи спотом, но фундаментально это ничего не меняет. Если не угадал с направлением движения, лучше вылететь по стопу, чем сидеть в минусе или усредняться с целью закрыться хоть в безубыток. Потому что неверное направление движения значит, что в расчётах была ошибка, а строить стратегию, игнорируя прошлые ошибки -- это путь к большим лосям. phantom_systems

Повідомлень: 2301 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 23:33 phantom_systems написав: Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится. Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится.



Очень жаль что Вы редко здесь появляетесь и высказываете свое мнение... Очень жаль что Вы редко здесь появляетесь и высказываете свое мнение... osafly

Повідомлень: 2000 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 13 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3540354135423543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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