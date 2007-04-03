ishvara
Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?
Біток став 69к+50% = 105-111к, а ефір 4,8к+50% = 7,2к ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 чер, 2025 10:44
ishvara
Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?
Біток став 69к+50% = 105-111к, а ефір 4,8к+50% = 7,2к ?
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