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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3613361436153616
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 10:44

ishvara
Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?
Біток став 69к+50% = 105-111к, а ефір 4,8к+50% = 7,2к ?
vitaxa2006
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  #<1 ... 3613361436153616
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