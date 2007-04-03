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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3615361636173618
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 00:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я вийшов з ефіру. Трошки у збиток, але там у мене інші інструменти чекають, а ефір був перехідним етапом "на попробувать" купівлю крипти на Революті. Просто воно вже декілька разів доходить до 2800, а потім розвертається до 2500. Ну зараз по закону підлості має пробити 2800 і піти штурмувати 3000, тому Вітаха - удачі)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 02:31

Покупай і продавай частинами! 8)
Козак-характерник
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