airmax78 написав:Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.
Amethyst написав:так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ?
Не треба циклітися на цифрі. Тре торгувати по стратегїї. Купляти і продавати частинами. Якщо по 120 продали те, що по 90 брали, то можна і відкупити частину по 117. Гнучко тре реагувати на ринок, а не чекати мегаіксів. Давно кажу Вітасі, що тре торгувати. Продав би по 3000 кефіра, то вже міг відкупити. Я свій шорт тримаю. Піде вище, то усередню трохи. Взагалі, нічим більше не торгую крім бітка. Нафік мені за тим усім сміттям слідкувати? Зосереджуватися тре на найліквіднішому інструменті і торгувати активно.