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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:12
а де це Чик memberlist.php?mode=viewprofile&u=18295 подівся? давно не писав
Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:49
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:49
sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
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