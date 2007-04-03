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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3623362436253626
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:12

а де це Чик memberlist.php?mode=viewprofile&u=18295 подівся? давно не писав
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:49

  sergia написав:другий раз, тобто по-новому kyc проходити?

Так, пройшов заново, відновили :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:49

sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 02:20

  Dr_English написав:sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?

Вивести активи можна взагалі без документів.
Вивід доступний, btc/wbtc та p2p

Попросили заново пройти верифікацію, стандартний варіант, і відновили функціонал акаунту.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 06:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник.


В наличные сразу вышел? Как проходит обмен?
WTFun
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:54

Binance

До речі, хтось може докладно пояснити, як там працюють ордери?
Трейлінг-стоп зокрема. Не розумію, навіщо там ціна взагалі...

Наприклад, є один біткоін, поточна ціна 120к.
Треба продати якнайдорожче, але якщо ціна впаде на 5% від поточної, продати негайно по ринку. Як саме треба заповнити цей ордер і яку ціну там ставити, і чому саме таку?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:08

  WTFun написав:
  vitaxa2006 написав:вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник.


В наличные сразу вышел? Как проходит обмен?

В телеге обменка пишет адрес кошелька эфира, переводишь туда. Ждёшь 5-10 минут. Подтверждают получение и по цене бинанс в этот момент тебе пишут сумму в Кеше. Дают код выдачи и с ним едешь на адрес, называешь код, забираешь бабло и свободен.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:03

  sergey_sryvkin написав:До речі, хтось може докладно пояснити, як там працюють ордери?
Трейлінг-стоп зокрема. Не розумію, навіщо там ціна взагалі...

Наприклад, є один біткоін, поточна ціна 120к.
Треба продати якнайдорожче, але якщо ціна впаде на 5% від поточної, продати негайно по ринку. Як саме треба заповнити цей ордер і яку ціну там ставити, і чому саме таку?..

Для этого есть One-Cancels-the-Other (OCO) ордеры. Лимитка на продажу и TP/SL триггер по рынку.
phantom_systems
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