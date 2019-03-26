Відео новини від Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Пон 04 сер, 2025 14:24

Стабільний ДОЛАР і динамічний ЄВРО! Прогноз КУРСУ ВАЛЮТ


Курс долара в Україні цього тижня буде стабільним, різких коливань не очікуємо. Натомість курс євро буде більш динамічним і залежить від кількох важливих факторів. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень


Сер 06 сер, 2025 10:26

Новий КИТАЙ! В чому полягає його УСПІХ


Сьогодні ми говоримо про Китай. Як змінилась Піднебесна за останні роки. Які відносини будує Китай з Україною та нашим ворогом. Чи здатен Захід зупинити китайську допомогу росії. Про це та інше - дивіться у нашому відео.

00:00 Що таке сучасний Китай?
01:45 Ризики для китайської економіки та геополітичні виклики
03:23 Відносини України і Китаю
05:05 Китай і росія: чому "Дракон" допомагає путіну і навіщо йому ми?
07:30 Китай vs Захід. Сценарій розриву відносин
08:47 Китай і Україна. Чи є перспектива?

Сер 06 сер, 2025 14:57

Важливі ЗМІНИ для українців! Європа встановлює нові ПРАВИЛА



Для українців змінюються правила в’їзду до Євросоюзу. Тепер жодних штампів у паспортах і раз у три роки треба буде платити по 20 євро. Але для мільйонів наших співвітчизників ці правила не діятимуть. Більше про зміни дізнаєтесь у відео.

П'ят 08 сер, 2025 10:56

Субсидії та пільги по-новому!



Субсидії, соціальна допомога та пільги будуть нараховуватися по новому. Що зміниться для українців та чи полегшить це життя малозабезпеченим родинам - розповідаємо у цьому відео.


П'ят 08 сер, 2025 16:44

Сенсаційні заяви про КІНЕЦЬ ВІЙНИ! Чи справді скоро буде мир



Україна та росія - на порозі завершення війні. І це не мої припущення, а заяви наших та світових лідерів. Чи дійсно ми близькі до миру - розберемо у цьому відео.


Пон 11 сер, 2025 13:39

Чи буде КІНЕЦЬ ВІЙНИ?



Чи близька Україна до миру, чого чекати від зустрічі Трампа і путіна, чи відбудеться зустріч у форматі Трамп-путін-Зеленський та як змусити ворога до поступок? Про це та інше ми говоримо з політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимиром Фесенком.


Пон 11 сер, 2025 16:34

Момент істини для гривні! Що буде з доларом і євро?



Цього тижня на валютному ринку - хаос імені Трампа. А справжній валютний буревій буде ближче до кінця тижня, коли відбудеться зустріч президента США з путіним. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.


