Відео новини від Finance.ua

Додано: Пон 04 сер, 2025 14:24
Стабільний ДОЛАР і динамічний ЄВРО! Прогноз КУРСУ ВАЛЮТ
Курс долара в Україні цього тижня буде стабільним, різких коливань не очікуємо. Натомість курс євро буде більш динамічним і залежить від кількох важливих факторів. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень
Додано: Сер 06 сер, 2025 10:26
Новий КИТАЙ! В чому полягає його УСПІХ
Сьогодні ми говоримо про Китай. Як змінилась Піднебесна за останні роки. Які відносини будує Китай з Україною та нашим ворогом. Чи здатен Захід зупинити китайську допомогу росії. Про це та інше - дивіться у нашому відео.
00:00 Що таке сучасний Китай?
01:45 Ризики для китайської економіки та геополітичні виклики
03:23 Відносини України і Китаю
05:05 Китай і росія: чому "Дракон" допомагає путіну і навіщо йому ми?
07:30 Китай vs Захід. Сценарій розриву відносин
08:47 Китай і Україна. Чи є перспектива?
Додано: Сер 06 сер, 2025 14:57
Важливі ЗМІНИ для українців! Європа встановлює нові ПРАВИЛА
Для українців змінюються правила в’їзду до Євросоюзу. Тепер жодних штампів у паспортах і раз у три роки треба буде платити по 20 євро. Але для мільйонів наших співвітчизників ці правила не діятимуть. Більше про зміни дізнаєтесь у відео.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:56
Субсидії та пільги по-новому!
Субсидії, соціальна допомога та пільги будуть нараховуватися по новому. Що зміниться для українців та чи полегшить це життя малозабезпеченим родинам - розповідаємо у цьому відео.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:44
Сенсаційні заяви про КІНЕЦЬ ВІЙНИ! Чи справді скоро буде мир
Україна та росія - на порозі завершення війні. І це не мої припущення, а заяви наших та світових лідерів. Чи дійсно ми близькі до миру - розберемо у цьому відео.
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:39
Чи буде КІНЕЦЬ ВІЙНИ?
Чи близька Україна до миру, чого чекати від зустрічі Трампа і путіна, чи відбудеться зустріч у форматі Трамп-путін-Зеленський та як змусити ворога до поступок? Про це та інше ми говоримо з політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимиром Фесенком.
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:34
Момент істини для гривні! Що буде з доларом і євро?
Цього тижня на валютному ринку - хаос імені Трампа. А справжній валютний буревій буде ближче до кінця тижня, коли відбудеться зустріч президента США з путіним. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.
