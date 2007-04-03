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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3625362636273628 Додано: Вів 22 лип, 2025 09:24 vitaxa2006 написав: Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре. Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.

Для вашей нервной системы противопоказана крипта в принципе. Нахер вам биток на медвежке? Вы ж его уже покупали и был такой же вой здесь в ветке. И также бездарно распорядились ним выйдя в безубыток - почерк один и тот же, как и с эфиром.

Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше - машину купите, квартиру, в образование детей или внуков. Третий раз судьба может обойтись с вами более жестоко! Для вашей нервной системы противопоказана крипта в принципе. Нахер вам биток на медвежке? Вы ж его уже покупали и был такой же вой здесь в ветке. И также бездарно распорядились ним выйдя в безубыток - почерк один и тот же, как и с эфиром.Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше - машину купите, квартиру, в образование детей или внуков. Третий раз судьба может обойтись с вами более жестоко! SAndriy1 Повідомлень: 1007 З нами з: 17.01.15 Подякував: 402 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 09:28 vitaxa2006 написав: Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде. Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде.

Не прошло еще и недели с вашего триумфального выхода из эфира , а цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.

И вы меня очень поразили своей избирательностью памяти - на все ваши вопросы вам здесь люди (не я) давали дельные советы. И про ориентир цены тем более. Не прошло еще и недели с вашего триумфального выхода из эфира , а цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.И вы меня очень поразили своей избирательностью памяти - на все ваши вопросы вам здесь люди (не я) давали дельные советы. И про ориентир цены тем более. SAndriy1 Повідомлень: 1007 З нами з: 17.01.15 Подякував: 402 раз. Подякували: 441 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 10:56 SAndriy1 написав: Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше

Не згодний з цією порадою, хоч порад Вітаха не просив. Йому треба вчитися торгувати, а не купляти на всі гроші фішки в казіно. Якщо дотримуватиметься ризик - менеджменту, то зможе добре заробляти. Але, як я зрозумів, він вийшов в готівку. Даремно. Навіть, якщо не збирається купляти крипту, то тезер - мобільні, транскордонні гроші, куди жоден хитрожопий банкстер чи фінмон не дотягне свої брудні і жадібні лапи. Крипта - це свобода.



SAndriy1 написав: цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней. цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.

Всі розумні заднім розумом. Все він правильно зробив. Могло би бути інакше; обвал етеріума до 1800 і довгі нудні роки очікування, щоб вийти в беззбиток. Ще будуть файні точки входу. Не бздо! Ми будєм бахатиє! Вітаха, фізкультпрівєт! Відкорковуй пляшку шампанського! Не згодний з цією порадою, хоч порад Вітаха не просив. Йому треба вчитися торгувати, а не купляти на всі гроші фішки в казіно. Якщо дотримуватиметься ризик - менеджменту, то зможе добре заробляти. Але, як я зрозумів, він вийшов в готівку. Даремно. Навіть, якщо не збирається купляти крипту, то тезер - мобільні, транскордонні гроші, куди жоден хитрожопий банкстер чи фінмон не дотягне свої брудні і жадібні лапи. Крипта - це свобода.Всі розумні заднім розумом.Все він правильно зробив. Могло би бути інакше; обвал етеріума до 1800 і довгі нудні роки очікування, щоб вийти в беззбиток. Ще будуть файні точки входу. Не бздо!Ми будєм бахатиє!Вітаха, фізкультпрівєт! Відкорковуй пляшку шампанського! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28833 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2244 раз. Подякували: 2360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 13:15 Периодически читаю форум, особенно выделяется Витаха, так как его история мне интересна и его тип психики совпадает с моим, с той лишь разницей, что он последователен. Он четко поставил себе задачу - выйти в безубыток и сделал это. И возможно сейчас испытывает некоторое фомо, но это намного лучше чем сидеть в просадке, особенно на такие деньги, и каждый день боятся потерять все. Это отравляет жизнь, меняет психику, влияет на мотивацию. Людям с такой психикой крипта в принципе противопоказана, заработать не получится. Что касается меня, то тоже ставил себе задачу выйти в ноль, но когда оно росло дальше, я вдруг начинал верить в себя и ждал еще лучше цены, что в итоге заканчивалось просадкой и сидением в убытке годами. Крипта - самый сложный путь к легким деньгам. iriverix Повідомлень: 166 З нами з: 17.01.13 Подякував: 75 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3625362636273628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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