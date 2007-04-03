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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 09:24
vitaxa2006 написав:
Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
Для вашей нервной системы противопоказана крипта в принципе. Нахер вам биток на медвежке? Вы ж его уже покупали и был такой же вой здесь в ветке. И также бездарно распорядились ним выйдя в безубыток - почерк один и тот же, как и с эфиром.
Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше - машину купите, квартиру, в образование детей или внуков. Третий раз судьба может обойтись с вами более жестоко!
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SAndriy1
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Додано: Вів 22 лип, 2025 09:28
vitaxa2006 написав:
Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде.
Не прошло еще и недели с вашего триумфального выхода из эфира , а цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.
И вы меня очень поразили своей избирательностью памяти - на все ваши вопросы вам здесь люди (не я) давали дельные советы. И про ориентир цены тем более.
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SAndriy1
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Додано: Вів 22 лип, 2025 10:56
SAndriy1 написав:
Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше
Не згодний з цією порадою, хоч порад Вітаха не просив. Йому треба вчитися торгувати, а не купляти на всі гроші фішки в казіно. Якщо дотримуватиметься ризик - менеджменту, то зможе добре заробляти. Але, як я зрозумів, він вийшов в готівку. Даремно. Навіть, якщо не збирається купляти крипту, то тезер - мобільні, транскордонні гроші, куди жоден хитрожопий банкстер чи фінмон не дотягне свої брудні і жадібні лапи. Крипта - це свобода.
SAndriy1 написав:
цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.
Всі розумні заднім розумом.
Все він правильно зробив. Могло би бути інакше; обвал етеріума до 1800 і довгі нудні роки очікування, щоб вийти в беззбиток. Ще будуть файні точки входу. Не бздо!
Ми будєм бахатиє!
Вітаха, фізкультпрівєт! Відкорковуй пляшку шампанського!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 лип, 2025 13:15
Периодически читаю форум, особенно выделяется Витаха, так как его история мне интересна и его тип психики совпадает с моим, с той лишь разницей, что он последователен. Он четко поставил себе задачу - выйти в безубыток и сделал это. И возможно сейчас испытывает некоторое фомо, но это намного лучше чем сидеть в просадке, особенно на такие деньги, и каждый день боятся потерять все. Это отравляет жизнь, меняет психику, влияет на мотивацию. Людям с такой психикой крипта в принципе противопоказана, заработать не получится. Что касается меня, то тоже ставил себе задачу выйти в ноль, но когда оно росло дальше, я вдруг начинал верить в себя и ждал еще лучше цены, что в итоге заканчивалось просадкой и сидением в убытке годами. Крипта - самый сложный путь к легким деньгам.
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iriverix
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Додано: Вів 22 лип, 2025 15:51
iriverix написав:
Периодически читаю форум, особенно выделяется Витаха, так как его история мне интересна и его тип психики совпадает с моим, с той лишь разницей, что он последователен. Он четко поставил себе задачу - выйти в безубыток и сделал это. И возможно сейчас испытывает некоторое фомо, но это намного лучше чем сидеть в просадке, особенно на такие деньги, и каждый день боятся потерять все. Это отравляет жизнь, меняет психику, влияет на мотивацию. Людям с такой психикой крипта в принципе противопоказана, заработать не получится. Что касается меня, то тоже ставил себе задачу выйти в ноль, но когда оно росло дальше, я вдруг начинал верить в себя и ждал еще лучше цены, что в итоге заканчивалось просадкой и сидением в убытке годами. Крипта - самый сложный путь к легким деньгам.
Это все приходит с опытом. И отношение к просадкам и даже к потерям. Я помню лет 12-13 назад свое первое сидение в красном на 1000 долларов на форексе. Я не мог ни о чем другом думать. Сходил с ума.
И вот спустя 13 лет, во время трампомарафона 2 месяца назад сидел в просадке на 15ку - хоть бы настроение испортилось - вообще пох было.
PS Крипта - самый простой путь к легким деньгам. Просто не всегда самый быстрый и под криптой надо понимать исключительно биткоин.
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airmax78
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Додано: Вів 22 лип, 2025 17:10
Вибачте,якщо офтоп,як пришвидшити отримання криптокарти White bit Nova?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 20:31
Кошик тре ділити 50% - біток, 50% - тезер. Можна і шортити, і лонгувати безпечно. На місці Вітахи, я б почекав обвала бітка до 90. Від 90 і ничже тарив би лєсєнкою на споті. Потім переказав біток на фючі під забезпечення і коли біток зросте, шортив би без фанатізму. В цьому варіанті можна і лонгувати також обережно. Під забезпеченням в кошику і тезер, і біток - безпрограшна комбінація.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:01
Козак-характерник написав:
Кошик тре ділити 50% - біток, 50% - тезер. Можна і шортити, і лонгувати безпечно. На місці Вітахи, я б почекав обвала бітка до 90. Від 90 і ничже тарив би лєсєнкою на споті. Потім переказав біток на фючі під забезпечення і коли біток зросте, шортив би без фанатізму. В цьому варіанті можна і лонгувати також обережно. Під забезпеченням в кошику і тезер, і біток - безпрограшна комбінація.
Козак, кому ви пишете? У людини немає навіть акаунту на біржах - тільки Леджер. Яка торгівля?!
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SAndriy1
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:24
Ну, в принципе, можно провести показательный разбор ситуации. Во-первых, нельзя заходить сразу на всю сумму - инвестировать надо частями. Это классика инвестирования. Тогда просадки становятся возможностью усреднить позицию и не травмируют психику. Во-вторых, максимально покупать нужно в моменты максимального страха - это будут самые выгодные вложения. Третье - надо понимать природу рыночных циклов. И четвертое - выходить на росте частями, поскольку никогда не угадаешь, где будет пик. Если следовать хотя бы чему-то из вышесказанного, результат будет значительно лучше.
Конечно, вначале, как написал airmax, все наступают на одни и те же грабли: человек купил и рассчитывает, что завтра или через неделю он станет миллионером. Обычно этого не происходит, и человек теряет покой. Он думает только о том, как бы вернуть свое. И обычно совершает необдуманные поступки. Рынком управляют жадность и страх, ничего нового.
Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.
Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.
И я уверен, что кульминацию мы еще не увидели, поэтому шанс заработать в этом году более чем реален. Можно просто начать с нуля и действовать правильно. Единственное, мне кажется, что биткоин близок к своим хаям нынешнего цикла, поэтому на него я бы ставку особо не делал.
Востаннє редагувалось ishvara
в Вів 22 лип, 2025 22:04, всього редагувалось 8 разів.
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