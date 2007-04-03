Додано: Вів 22 лип, 2025 21:24

Ну, в принципе, можно провести показательный разбор ситуации. Во-первых, нельзя заходить сразу на всю сумму - инвестировать надо частями. Это классика инвестирования. Тогда просадки становятся возможностью усреднить позицию и не травмируют психику. Во-вторых, максимально покупать нужно в моменты максимального страха - это будут самые выгодные вложения. Третье - надо понимать природу рыночных циклов. И четвертое - выходить на росте частями, поскольку никогда не угадаешь, где будет пик. Если следовать хотя бы чему-то из вышесказанного, результат будет значительно лучше.

Конечно, вначале, как написал airmax, все наступают на одни и те же грабли: человек купил и рассчитывает, что завтра или через неделю он станет миллионером. Обычно этого не происходит, и человек теряет покой. Он думает только о том, как бы вернуть свое. И обычно совершает необдуманные поступки. Рынком управляют жадность и страх, ничего нового.

Я впервые купил крипту в августе 2020 года, это была идеальная точка входа, но в сентябре рынок чуть припал и я в ужасе все продал в безубыток )) Если бы просто "купил и забыл", через год имел бы +500%.

Но ничего, пережил, получил опыт, наступил еще раз на грабли в 2021 году, набравшись альтов на хаях, потом четыре года просадки и усреднения )) Надеюсь, чему-то научился и в этом цикле сработаю удачнее.

И я уверен, что кульминацию мы еще не увидели, поэтому шанс заработать в этом году более чем реален. Можно просто начать с нуля и действовать правильно. Единственное, мне кажется, что биткоин близок к своим хаям нынешнего цикла, поэтому на него я бы ставку особо не делал.