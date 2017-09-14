RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15184151851518615187
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 23:37

Флаймен а чего ты сегодня калмыков вспоминал и их оепатриацию в Китай в 18 веке? Что навело ?
Я просто тоже недавно изучал вопрос, как их сначала геноцидом, они откочевали на Волгу , там тоже обидели ,да так, что решили обратно вернуться к геноцидникам-китайцам.
И по дороге их ещё казахи замучали Но у меня голова постоянно забита кумыками/Калмыками , а ты чего ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 23:39

Трамп и Си поделили Европу по Эльбе.
Но для Украины и Словении Трамп уговорил на финский вариант, Мелания очень просила
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 00:11

Европа , грядущее время скорбное
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 00:22

  fox767676 написав:Флаймен а чего ты сегодня калмыков вспоминал и их оепатриацию в Китай в 18 веке? Что навело ?
Я просто тоже недавно изучал вопрос, как их сначала геноцидом, они откочевали на Волгу , там тоже обидели ,да так, что решили обратно вернуться к геноцидникам-китайцам.
И по дороге их ещё казахи замучали Но у меня голова постоянно забита кумыками/Калмыками , а ты чего ?

на кількох ютуб каналах проскакувала така інфа, а ти пам"ятаю, тригериш на каракалпаків, от такий тобі чекаут
Востаннє редагувалось flyman в Суб 20 вер, 2025 00:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 00:23

  fox767676 написав:Трамп и Си поделили Европу по Эльбе.
Но для Украины и Словении Трамп уговорил на финский вариант, Мелания очень просила

як в анегдоті: "На фіно-китайському кордоні все спокійно."
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15184151851518615187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 996338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.