Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 вер, 2025 23:37
Флаймен а чего ты сегодня калмыков вспоминал и их оепатриацию в Китай в 18 веке? Что навело ?
Я просто тоже недавно изучал вопрос, как их сначала геноцидом, они откочевали на Волгу , там тоже обидели ,да так, что решили обратно вернуться к геноцидникам-китайцам.
И по дороге их ещё казахи замучали Но у меня голова постоянно забита кумыками/Калмыками , а ты чего ?
fox767676
Додано: П'ят 19 вер, 2025 23:39
Трамп и Си поделили Европу по Эльбе.
Но для Украины и Словении Трамп уговорил на финский вариант, Мелания очень просила
fox767676
Додано: Суб 20 вер, 2025 00:11
Европа , грядущее время скорбное
fox767676
Додано: Суб 20 вер, 2025 00:22
fox767676 написав:
Флаймен а чего ты сегодня калмыков вспоминал и их оепатриацию в Китай в 18 веке? Что навело ?
Я просто тоже недавно изучал вопрос, как их сначала геноцидом, они откочевали на Волгу , там тоже обидели ,да так, что решили обратно вернуться к геноцидникам-китайцам.
И по дороге их ещё казахи замучали Но у меня голова постоянно забита кумыками/Калмыками , а ты чего ?
на кількох ютуб каналах проскакувала така інфа, а ти пам"ятаю, тригериш на каракалпаків, от такий тобі чекаут
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 20 вер, 2025 00:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Додано: Суб 20 вер, 2025 00:23
fox767676 написав:
Трамп и Си поделили Европу по Эльбе.
Но для Украины и Словении Трамп уговорил на финский вариант, Мелания очень просила
як в анегдоті: "На фіно-китайському кордоні все спокійно."
flyman
