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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лип, 2025 21:30
ignorabimus Скорее всего, никак. Просто тупо ждать. Быстро можно получить карту Байбит.
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ishvara
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