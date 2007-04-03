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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3627362836293630
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 17:05

  Oberon написав:
  sailed написав:
  Amethyst написав:А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?

так, доречі з моно в $ пройшло. дуже дякую!

А з інших банків у списку пробували?
Бо у самого зараз таке питання, а обмінки деруть комісію 3-5%, за сині долари менше, але все одно кратно більше 1%.

Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 17:06

  sergia написав:
  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

онлайн або оффлайн обмінки

Ще не вивчав цей ринок. Які би ви онлайн обмінки порадили?
sailed
 
Повідомлень: 632
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:50

  sailed написав:
  sergia написав:
  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

онлайн або оффлайн обмінки

Ще не вивчав цей ринок. Які би ви онлайн обмінки порадили?

зазвичай обираю потрібний напрям на агрегаторах kurs.expert або bestchange.pro. Оффлайн namomente.ua активні останні пару років
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:09

  sailed написав:
  sergia написав:
  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

онлайн або оффлайн обмінки

Ще не вивчав цей ринок. Які би ви онлайн обмінки порадили?

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
Ірина_
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  #<1 ... 3627362836293630
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